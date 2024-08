La diputada al Congrés Sònia Guerra, número dos del Departament d'Igualtat i Feminisme

Sònia Guerra serà la secretària general del departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, tal com ha avançat La Vanguardia i ha pogut confirmar l'ACN. La nova consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha escollit com a número dos la secretària de polítiques feministes del PSC. A més d'estar al capdavant del departament, Guerra serà la responsable de l'Institut Català de les Dones.

Enceto una nova etapa com a secretaria general d’Igualtat i Feminisme del Govern de Catalunya.

Un nou repte que assumeixo amb humilitat, però també amb el propòsit d’avançar en la igualtat efectiva de dones i homes.

Gràcies MHP @salvadorilla i a la HC @evamenorc per la confiança. pic.twitter.com/tTcKjb0o5b — Sònia Guerra López/❤ (@SonyaGuerraLpz) August 16, 2024

Des del 2016, Guerra és diputada socialista per Barcelona al Congrés. Nascuda a Manresa però establerta al Baix Llobregat, és llicenciada en Història per la UB i màster en estudis de dones per la UB, entre altres titulacions. L'any 2005 va iniciar la seva carrera política al sector públic coordinant diversos projectes com la creació de l'Institut de Formació Política per a Dones de la Diputació de Barcelona. Del 2009 al 2019 va exercir diversos càrrecs a l'Ajuntament de Sant Boi.

Ara arriba a la secretaria general d'un Departament que es manté arran de l'acord d'investidura segellat entre el PSC i ERC. Fins ara, Georgina Oliva ocupava aquest càrrec amb Tània Verge com a consellera.

El de Guerra és un altre dels noms del sottogoverno de Salvador Illa, que a poc a poc es va omplint, majoritàriament amb dirigents socialistes. En les últimes hores també s'ha conegut el nomenament de l'històric Manel Nadal com a secretari de Mobilitat, càrrec que ja havien tingut durant el tripartit.