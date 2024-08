Manel Nadal, un veterà dels tripartits que s'incorpora al Govern d'Illa com a secretari de Mobilitat i Infraestructures

Manel Nadal serà el nou secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, segons ha confirmat ell mateix en una publicació. D'aquesta manera, el president, Salvador Illa, segueix apostant per polítics molt experimentats per farcir el seu sottogoverno. De 71 anys, Nadal és un veterà dels dos governs tripartits, que entre 2003 i 2010 van presidir els aleshores dirigents del PSC Pasqual Maragall i José Montilla.

Durant aquells anys també va exercir de secretari de Mobilitat i de coordinador de la mateixa àrea, sempre dins de l'aleshores Departament de Política Territorial -actualment Territori- que dirigia el seu germà Joaquim.

A la xarxa social, Nadal ha indicat que espera "estar a l'alçada dels nous temps" en la conselleria que encapçala Sílvia Paneque i s'ha compromès a "compartir alguns dels projectes de les plataformes del transport públic i del ferrocarril". Entrarà al càrrec en substitució de Marc Sanglas per assumir una de les potes claus del nou Govern.

Espero està a l'alçada dels nous temps, i poder compartir alguns dels projectes de les moltes plataformes del transport públic i del ferrocarril https://t.co/1knNhk3WsE — Manel Nadal Farreras (@manelnadal63) August 15, 2024

A banda d'exercir d'alt càrrec del Govern, Nadal també té una àmplia experiència parlamentària, ja que va ser diputat del PSC durant prop de dues dècades (1984-2003). Durant el Procés, Manel Nadal va estripar el carnet socialista, com bona part dels membres més sobiranistes de la formació. En el seu cas concret, va sumar-se a Moviment d'Esquerres (MÉS), al qual inicialment es van implicar històrics com els exconsellers Antoni Castells, Monserrat Tura o Marina Geli.

Durant el Procés va deixar el PSC i va sumar-se a Moviment d'Esquerres, però els darrers anys s'ha tornat a apropar al partit

Els darrers anys, però, Nadal s'ha tornat a apropar al PSC i a les eleccions al Parlament del 12 de maig va ocupar el penúltim lloc de la llista a la demarcació de Girona. El seu germà Joaquim -exalcalde de Girona, exdiputat i exconseller- també va deixar el partit, però ell no hi ha tornat, fins al punt que va ser conseller d'Universitats en els darrers dos anys del Govern d'Aragonès, encara que com a independent.

L'experiència política és el tret compartit dels fitxatges d'Illa per a la segona i tercera línia del Govern. Així, ha situat històrics del PSC com Jordi Terrades i Carles Martí com a secretari general del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i com a comissionat de barris, respectivament. A més, diputats experimentats com són Pol Gibert i Raúl Moreno també han fet el salt a l'executiu, en els seus casos com a secretaris generals d'Empresa i Ocupació i de Drets Socials i Inclusió, respectivament, mentre que el veterà Pere Macias (68 anys) seguirà com a comissionat per al traspàs de Rodalies.