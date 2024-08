El Govern d'Illa fixa la culminació del traspàs de Rodalies com a "línia estratègica"

La millora de la situació dels barris vulnerables de Catalunya i l'aposta per culminar un traspàs de Rodalies que veu "estratègic" són les primeres qüestions que ha abordat el Consell Executiu amb què s'ha estrenat aquest dimarts el Govern de Salvador Illa. L'endemà de prendre possessió, la consellera de Territori, Transició Ecològica i Habitatge, Sílvia Paneque, ha debutat com a portaveu i ha anunciat la ratificació de Pere Macias com a comissionat del traspàs de Rodalies i el nomenament de Carles Martí també com a comissionat, en el seu cas de la recuperada Llei de Barris.



El Consell Executiu ha decidit mantenir a Pere Macias al capdavant del traspàs de Rodalies per la seva "vàlua professional" i pel bon funcionament dels treballs que s'han fet en els darrers mesos. "La mobilitat és un dret i una qüestió fonamental en la descarbonització de Catalunya", ha dit Paneque, que ha subratllat que la millora de la mobilitat sostenible serà una de les les línies estratègiques del Govern i, en aquest àmbit, el traspàs del servei de Rodalies -pactat entre ERC i l'executiu estatal- és una pota fonamental que el nou executiu es fa seva.

D'altra banda, l'exsenador del PSC i extinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Carles Martí, serà el comissionat de la Llei de Barris que ja es va posar en marxa en l'època del tripartit (2003-2010) i que va deixar d'estar vigent amb la sortida de José Montilla del Govern. Paneque ha posat èmfasi en la voluntat de "reempendre aquest pla com una prioritat estratègica per millorar la qualitat de vida de les persones". Per fer-ho, caldrà col·laborar amb els consistoris de tots els municipis i "adaptar el parc d'habitatge als reptes que genera el canvi climàtic".



La portaveu ha explicat que la Llei de Barris se centrarà en les zones on hi hagi índexs més alts de vulnerabilitat social i ambiental. En aquesta línia, la voluntat del Govern serà "desmuntar els arguments dels discursos populistes" i treballar perquè els barris siguin "dignes, segurs i amb serveis públics de qualitat". "Ens hem compromès a unir i servir i una de les línies més importants és fer-ho a través dels seus barris i ciutats, des de la Vall d'Aran fins a les Terres de l'Ebre", ha asseverat.



Suport als Mossos

Paneque també ha anunciat que aquest dimecres el president i la consellera d'Interior, Nuria Parlon, vistiran la seu central dels Mossos d'Esquadra, el complex Egara, a Sabadell. L'objectiu és mostrar el seu "suport i reconeixement" al cos, tocat després de l'afer Puigdemont. La portaveu no s'ha volgut pronunciar sobre "qüestions judicialitzades" ni sobre el dispositiu per intentar detenir Carles Puigdemont.

D'altra banda, s'ha detallat que Illa reunirà tots els consellers al Monestir de Poblet al setembre per marcar les "línies estratègiques" del nou Govern. A més a més, Paneque ha comentat que l'executiu prepara un decret òmnibus de sequera "per tenir totes les infraestructures relacionades amb el cicle de l'aigua dimensionades". I també es posarà a treballar en els pressupostos a curt termini, fins al punt que la titular d'Economia, Alícia Romero, ha rebut l'encàrrec del president de portar un "informe" sobre els comptes en el proper Consell Executiu, fixat pel 27 d'agost, en el qual s'hi inclourà l'opció de recuperar el projecte pactat amb ERC.



Finalment, pel que fa a la reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat, que ha de servir per arrancar la negociació que concretarà els detalls del nou model de finançament a Catalunya, Paneque no ha sabut precisar un calendari i únicament ha reiterat el "compromís" d'Illa de "seguir al peu de la lletra" els pactes segellats amb ERC i els Comuns.

El president demana governar "sense dogmatismes"

Abans de la reunió, que ha començat puntualment a dos quarts de deu del matí, el nou Govern s'ha fet la fotografia oficial a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, l'emblemàtic espai on Pere Aragonès es va acomiadar de la presidència fa tot just una setmana. A més, abans de trobar-se, Illa ha deixat a cada conseller una carta i una còpia del discurs d'investidura de Josep Tarradellas, a qui professa una gran admiració.

En la missiva, el president socialita demana al seu executiu que "assumeixi els problemes reals que hi ha a la societat" i que governi "sense dogmatismes ni exclusions, amb generositat i mà estesa". Es preveu que el Govern faci una pausa de quinze dies i es torni a reunir el 27 d'agost.