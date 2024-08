Aragonès s'acomiada de la presidència reivindicant "el salt més gran en sobirania" de Catalunya des del 1977

Pere Aragonès ha tancat aquest dimarts la seva etapa com a president del Govern des de l'emblemàtica Sala Gòtica del Palau de la Generalitat, i ho ha fet reivindicant els acords assolits els darrers anys, com el recent en matèria de finançament. Segons ha dit, representen el "salt endavant més important en sobirania des de la recuperació de la Generalitat després del franquisme".



Aragonès ha comparegut després de la reunió del Consell Executiu que, com ha apuntat, serà la darrera de la legislatura atès que la data per a un eventual debat d'investidura es podria fixar ja aquest dimecres. Després d'expressar l'enorme "honor" que ha estat presidir Catalunya i treballar per deixar un país més "just" i "pròsper", ha fet un balanç de la legislatura, marcada per la negociació amb el Govern espanyol. "S'ha aprofundit en el diàleg per abordar el conflicte polític amb l'Estat i per deixar enrere la repressió", ha asseverat.

Segons Aragonès, els indults, la derogació del delicte de sedició i l'amnistia són l'exitós resultat de tantes converses i el reconeixement de l'aposta repressiva de l'Estat. La llei d'amnistia, diu, té "enemics poderosos" que la volen boicotejar, però lluitaran per la seva completa implementació.

En relació amb la demanda de Junts de suspendre el ple d'investidura si Carles Puigdemont torna a Catalunya i és detingut, Aragonès ha esquivat la qüestió i ha reiterat la voluntat de defensar un retorn "amb plena llibertat". Així mateix, ha subratllat que la decisió del líder de Junts és seva i que no hi pot "intervenir". "Les lleis s'han de complir, també per part del Tribunal Suprem, i això és el que defensarem", ha afegit.

Una legislatura marcada per la negociació amb l'Estat

Aragonès ha enaltit tots els acords arribats amb l'Estat, des de l'impuls del català, el traspàs de Rodalies i l'assumpció de la gestió de l'Ingrés Mínim Vital (IMV). El més rellevant, ha apuntat, ha estat el pacte vinculat a la sobirania fiscal de Catalunya, ja que ha estat el "salt endavant més important" des del 1977. El president en funcions ha dit que "hi haurà obstacles", però que el seu Govern sempre ha pres "les decisions que permetien que guanyés el país".

La compareixença ha durat escassament mitja hora de rellotge i, sabent que estava expressant un "balanç superficial", Aragonès ha destacat els acords per la recuperació dels serveis públics i la millora de les condicions dels seus professionals. De fet, està convençut que aquesta ha estat la legislatura de la "recuperació de l'estat del benestar", no només respecte a la Covid, sinó també pel que fa a les retallades que es van establir durant la crisi econòmica.

"Hem superat una pandèmia, una sequera i tenim una taxa d'atur més baixa. Hi ha molta feina per fer, però ara Catalunya té més instruments per fer-la. Acabo la presidència amb una caixa d'eines més plena, amb més recursos i àmbits de poder", ha sentenciat.