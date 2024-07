L'executiva d'ERC avala el preacord amb el PSC per investir Illa, que sotmetrà divendres a les seves bases

Després de més de nou hores d'una maratoniana reunió, l'executiva d'ERC ha decidit donar el seu vistiplau al preacord amb el PSC per a investir Salvador Illa com a president de la Generalitat de la Catalunya. Segons ha anunciat la portaveu del partit, Raquel Sans, el pacte està basat en un "concert econòmic solidari" i en una aposta per garantir l'ús social del català. En la roda de premsa, Sans ha ressaltat que Catalunya sortirà del règim comú de finançament, és a dir, que tindrà "la clau de la caixa" i gestionarà el 100% dels impostos.

Per ser definitiu, el preacord requereix de l'aprovació de les bases d'ERC, a les quals el partit consultarà telemàticament aquest divendres, 2 d'agost. En total, 8.700 militants tenen dret a vot. Si les bases republicanes ho avalen, el PSC encara hauria de tancar un pacte amb els Comuns per garantir-se la investidura d'Illa. El termini per aconseguir la investidura i evitar la repetició electoral s'esgota el 26 d'agost, encara que ara mateix després del preacord amb ERC el debat al Parlament es podria celebrar la setmana vinent.

Segons ERC, el preacord implica que Catalunya surti del règim comú de finançament i recapti el 100% dels impostos

Els últims dies de negociacions s'han centrat sobretot a tancar la carpeta més conflictiva de la negociació: el finançament "singular" tan reclamada pels republicans. L'intricat camí cap al consens, pilotat essencialment per Marta Rovira, ha conclòs amb avanços també en matèria de llengua, de resolució del conflicte polític i de polítiques impulsades per ERC des del Govern.

Pel que fa al català, s'ha pactat la creació d'un Departament específic en el futur de Govern de política lingüística. "És hora que les polítiques relatives a la llengua estiguin en la taula dels grans, per garantir l'ús social del català entre els joves". Així mateix, els republicans també han volgut garantir l'impuls de la llengua en espais on va "més coixa", com l'àmbit de la salut.

En la roda de premsa, Sans ha anunciat la creació d'una Convenció Nacional per a la resolució del conflicte polític, que inclourà totes les formacions i que estarà presidida per ERC. "És important que el PSC assumeixi que hi ha un conflicte amb l'Estat", ha afegit. En última instància, també han volgut garantir la gratuïtat d'Infantil 2, el pacte nacional d'indústria i la continuïtat del Departament d'Igualtat i Feminismes.

El finançament, l'aspecte clau

El preacord entre PSC i ERC s'ha tancat després de setmanes de llargues negociacions, que s'han intensificat els últims dies en sessions maratonianes i amb constants intercanvis de documents. En aquest sentit, el retorn a Catalunya de la secretaria general dels republicans, Marta Rovira, després de ser amnistiada ha facilitat l'impuls d'unes converses que ella mateixa liderava, ja alliberada de la distància física i les trobades telemàtiques.

El finançament és l'aspecte clau del preacord i, sens dubte, el que ha costat més de tancar, tenint en compte que el partit independentista aspirava a un model "singular" en la línia del concert basc per a Catalunya, cosa que inicialment no acceptava el PSOE. En qualsevol cas, per als republicans era fonamental aconseguir avanços significatius amb la idea que la Generalitat passés a tenir la "clau de la caixa" del seu finançament, és a dir, que passés a recaptar directament els impostos, en detriment de la hisenda estatal.

El nou model de finançament s'aplicarà de manera progressiva

Paral·lelament, ERC exigia garanties que un canvi de govern a l'Estat no comporti el possible desmantellament del nou sistema de finançament. Finalment, segons ha comunicat el partit en una assemblea extraordinària amb la militància celebrada aquesta mateixa tarda per via telemàtica, el preacord està basat en un canvi del model de finançament, que passarà a ser un "concert econòmic solidari".

Posteriorment, la portaveu del partit, Raquel Sans, ha confirmat en roda de premsa que el preacord suposa que Catalunya sortirà del règim comú de finançament i passarà a recaptar el 100% dels seus impostos, cosa que no serà immediata, sinó que es farà progressivament.

A grans trets implica avanços en la sobirania fiscal de Catalunya i, si s'implanta, la previsió és que, per exemple, el 2026 la Generalitat assumeixi la cessió del 100% de l'IRPF, l'impost que ara mateix suposa el 46% del total de la recaptació tributària a Catalunya. Segons ha anunciat Sans, de la recaptació i la gestió dels impostos se n'encarregarà l'Agència Tributària de Catalunya.

Per augmentar la confiança dels republicans en el PSOE, les últimes setmanes s'havien produït avanços significatius com el traspàs de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) al Govern, que van tancar la setmana passada Pedro Sánchez i Pere Aragonès en la seva reunió en el Palau de la Generalitat, o la transferència de més de 1.000 milions per actualitzar el servei de Rodalies en el marc del seu traspàs a una empresa mixta participada per la Generalitat i l'Estat, entre altres.

Pendent dels Comuns

Sempre que les bases d'ERC avalin el preacord aconseguit amb el PSC, els socialistes encara han d'aconseguir el "sí" dels Comuns per garantir-se la investidura de Illa com president de la Generalitat. Entre republicans i socialistes sumen 62 diputats en el Parlament, de manera que els sis diputats dels Comuns són decisius per aconseguir la majoria absoluta de 68.

Malgrat que les negociacions fa setmanes que estan en marxa, encara no estan tancades. La prioritat de la formació liderada per Jéssica Albiach i Ada Colau és aconseguir avanços significatius en matèria d'habitatge. Entre altres qüestions, el partit d'esquerres ha posat sobre la taula carpetes com la regulació del lloguer de temporada -que els socialistes, al costat de Junts, van tombar el maig-, l'increment del parc de lloguer públic, intentar posar fi als desnonaments i impulsar la llei de barris verds.

La incògnita del retorn de Puigdemont

Una dels dubtes que s'obren ara mateix és l'impacte que pot tenir entre les bases d'ERC l'anunci de Carles Puigdemont de tornar a Catalunya per a un debat d'investidura que podria arribar la setmana que ve. Tenint en compte que el Tribunal Suprem es nega a aplicar la llei d'amnistia al expresident, si finalment materialitza el seu retorn de l'exili s'exposarà a una molt probable detenció, la qual cosa sens dubte generaria una mobilització independentista de rebuig. I aquest element sobrevolarà la consulta a la militància d'ERC i condicionar el suport del partit a investir a Illa.

Més enllà del rebuig de Junts, que aposta obertament per una repetició electoral que arribaria a l'octubre, diversos sectors de l'independentisme s'han posicionat en contra d'un pacte entre PSC i ERC. Així, per exemple, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) porta setmanes reiterant el seu rebuig a la investidura de Illa, una cosa en la qual ha insistit el seu president, Lluís Llach, aquest mateix dilluns. Probablement els pronunciaments d'aquest tipus aniran a més en les pròximes hores, amb la voluntat de pressionar les bases republicanes i torpedinar l'acord.