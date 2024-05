El PSC i Junts tomben el decret del Govern per regular el lloguer de temporada i d'habitacions

El decret llei del Govern aprovat fa només unes setmanes per la via de la urgència que regula el lloguer de temporada i d'habitacions, l'escletxa de la llei estatal pel dret a l'habitatge, deixarà d'estar vigent de manera immediata. El PSC i Junts l'han tombat aquest dijous a la Diputació Permanent del Parlament -ara dissolt- argumentant que l'Executiu l'havia tirat endavant sense "consens" i en plena precampanya pel 12-M. Els socialistes s'han abstingut i els de Puigdemont han votat en contra, com Vox, Cs i PP. Només ERC, comuns i la CUP s'han mostrat partidaris de la regulació, que havia d'evitar l'ús fraudulent de la llei d'habitatge.

El decret impedia que la suma d'habitacions llogades de manera individual superés el topall fixat per evitar la pujada del preu del lloguer en zones tensionades en matèria d'habitatge. A Catalunya hi ha, actualment, 140 poblacions declarades com a zones tensionades, on s'ha limitat el preu màxim del lloguer. En aquests municipis hi viuen 6,2 milions de persones, el 80,6% de la població de Catalunya.

La norma del Govern d'ERC deia que els contractes havien d'especificar la causa o finalitat del contracte i que només podien ser lloguers de temporada aquells que tingui usos recreatius, de lleure o vacances, com assistir a festivals i esdeveniments o a congressos. La resta, ja sigui per motius professionals, laborals, d'estudis, mèdics o perquè s'està a l'espera del lliurament d'un habitatge, entre d'altres situacions anàlogues, havien de respectar els topalls.

El lloguer per habitacions, també anomenat coliving, no és nou, però sí que ha tendit a l'alça en els darrers temps. Per posar un exemple, segons un estudi publicat l'agost de 2023, la mitjana del preu d'una habitació a Barcelona es va disparar fins als 631 euros, sent la més alta de l'Estat.

El decret també introduïa un règim sancionador per aquells qui se saltin la llei i mesures per incrementar el parc públic de lloguer social. Ara tot ha quedat en paper mullat.

Sense la regulació es "garanteix l'especulació"

La consellera de Territori en funcions, Ester Capella, ha defensat que sense la regulació es "garanteix l'especulació". El PSC i Junts han justificat la seva votació apuntant que el Govern no havia treballat el decret amb els actors afectats.

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha lamentat la posició dels socialistes ha advertit que la regulació de lloguer serà una "condició imprescindible" per un acord de govern, ara que estan en plenes negociacions. "Per nosaltres la regulació dels lloguers de temporada serà una condició imprescindible per arribar a qualsevol acord de Govern. Ho vam dir en campanya i ho mantenim", ha afegit.

El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha retret a Junts i PSC que vulguin buscar el consens amb un sector que s'enriqueix "especulant" amb un dret com és l'habitatge.

També han lamentat la decisió del Parlament el Sindicat de Llogateres, que si fa unes setmanes celebrava el decret, aquest dijous ha titllat la notícia de "desastrosa pel mercat de lloguer, per la gent i per als barris del país".