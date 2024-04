El Govern regula el lloguer de temporada i d'habitacions per evitar-ne l'ús fraudulent

El Govern ha aprovat aquest dimecres un decret llei per la via de la urgència que regula el lloguer de temporada i d'habitacions, l'escletxa de la llei estatal pel dret de l'habitatge. Amb aquesta mesura, l'Executiu català vol "evitar l'ús fraudulent de la norma", ha dit la consellera de Territori, Esther Capella. El decret impedeix que la suma d'habitacions llogades de manera individual superi el topall fixat per evitar la pujada del preu del lloguer en zones tensionades en matèria d'habitatge.

Segons el nou decret, en els contractes s'haurà d'especificar la causa o finalitat del contracte i només podran ser lloguers de temporada aquells que tingui usos recreatius, de lleure o vacances, com assistir a festivals i esdeveniments o a congressos. La resta, ja sigui per motius professionals, laborals, d'estudis, mèdics o perquè s'està a l'espera del lliurament d'un habitatge, entre d'altres situacions anàlogues, hauran de respectar els topalls.

"S'han de regular tots aquests forats que la llei estatal no havia previst"

Capella ha assegurat que el decret és conseqüència de les mancances de la llei d'habitatge estatal aprovada l'any passat al Congrés dels Diputats. "S'han de regular tots aquests forats que la llei estatal no havia previst. Uns forats que han servir per eludir l'aplicació de la norma", ha afirmat la representant del Govern.

El lloguer per habitacions, també anomenat coliving, no és nou, però sí que ha tendit a l'alça en els darrers temps. Per posar un exemple, segons un estudi publicat l'agost de 2023, la mitjana del preu d'una habitació a Barcelona es va disparar fins als 631 euros, sent la més alta de l'Estat.

Satisfacció al moviment per l'habitatge

El Sindicat de Llogateres ha celebrat que el Govern aprovi un decret llei per regular els contractes temporals i d'habitacions i "desincentivar així l'ús d'aquesta modalitat per part d'especuladors per tal de poder continuar apujant els lloguers". Ara, exigeixen als grups parlamentaris que es comprometin per escrit, abans de les eleccions del 12 de maig, a convalidar el decret.



El decret aprovat pel Govern entrarà en vigor en un màxim de 48 hores, però s'haurà de convalidar en menys d'un mes perquè segueixi vigent. Aquesta votació seria després de la celebració de les eleccions al Parlament.

Per aquest motiu, el Sindicat de Llogateres insta a tots els partits a comprometre's públicament, per escrit i abans dels comicis en la votació favorable d'aquest decret. "Tot ciutadà té dret a saber, abans d'anar a les urnes, quins partits estan a favor de defensar el dret a l'habitatge i quins prefereixen la via lliure al frau en els lloguers temporals", expliquen en un comunicat.