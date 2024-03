Aquests són els 140 municipis declarats zona tensionada on es limitarà el lloguer des d'aquest dissabte

Catalunya regula des d'aquest dissabte els preus dels lloguers en les zones tensionades. Ho fa després que el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana hagi publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) l'índex de referència dels preus del lloguer. De moment, és l'única comunitat autònoma que ha demanat aplicar la mesura, per bé que finalment s'implementarà com a norma homogènia si més territoris ho acaben demanant.

En concret, l'índex s'aplicarà a un total de 140 municipis, després que el Govern espanyol hagi aprovat la llista de localitats tensionades en matèria d'habitatge plantejada per la Generalitat. En total, concentren 6,2 milions d'habitants, el 80% de la població. La regulació vol aturar l'auge desmesurat dels lloguers: els nous contractes arriben als 854 euros a Catalunya i als 1.178 a Barcelona, segons les dades dels últims mesos del 2023.

Com podem veure al següent mapa, els municipis afectats es troben especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona, incloent-hi així Badalona, Esplugues de Llobregat i Hospitalet de Llobregat, per exemple. També zones costaneres i turístiques com Pineda de Mar, Salou, Palafrugell o Palamós, així com pobles de muntanya com Ripoll, Puigcerdà, Solsona o Torelló. Evidentment, hi apareixen les quatre capitals catalanes: Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. I la pràctica totalitat de les capitals comarcals.



Model homogeni a l'Estat

La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, i la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, es van reunir a principis d'any per acordar el pla d'actuació, però l'executiu central ha optat per un model homogeni a l'Estat. D'aquesta manera, els nous contractes que se signin o es renovin no podran apujar la mensualitat, segons recull la norma aprovada al BOE.

En el cas que el propietari sigui un gran tenidor, si l'índex apunta a un import inferior, el preu del lloguer no podrà superar-lo. Els grans tenidors són aquells que concentren més de cinc pisos en una àrea tensionada o més de 10 fora d'aquesta zona. D'altra banda, els pisos que no hagin estat llogats en els últims cinc anys hauran de sortir al mercat d'acord amb el preu que determini l'índex a la zona. El BOE també limita la declaració d'àrea tensionada a tres anys, però hi pot haver pròrrogues anuals.