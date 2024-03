El preu del lloguer segueix a l'alça i els nous contractes arriben als 854 euros a Catalunya i als 1.178 a Barcelona

La mateixa setmana que havia d'entrar en vigor el topall als lloguers, que el Govern espanyol ha posposat fins a aquest divendres, s'ha fet públic que el preu de l'habitatge de lloguer va seguir pujant a Catalunya en els tres últims mesos del 2023, tot i que ho va fer amb menys intensitat que en trimestres anteriors. Així, a Barcelona el preu mitjà dels contractes signats en aquell període es va situar en els 1.178,05 euros, és a dir, uns set euros més que el trimestre anterior, marcant un nou màxim històric. A Catalunya es va situar en els 854,12 euros, el que suposa sis més que tres mesos enrere.

Així es desprèn de les últimes dades de les fiances de lloguer de l'Incasòl, publicades aquest dijous. Cal recordar que són dades sobre els nous contractes signats en el quart trimestre del 2023, una part molt petita de tot el parc de lloguer. Si es té en compte la mitjana de tot l'any, el preu del lloguer a Barcelona es va situar en els 1.136,40 euros i la mitjana de tot Catalunya en els 835,22 euros. Pel que fa el nombre de contractes, va caure per quart mes consecutiu, fins a situar-se en els 8.531 en els darrers tres mesos de l'any passat.

Tendència a l'alça

La tendència a l'alça dels preus es manté des del tercer trimestre del 2021, quan aleshores es va registrar a Barcelona un lloguer de 903,28 euros de mitjana, i va superar els 1.000 euros el tercer trimestre del 2022 (1.066,68). Pel que fa a les dades del tancament de tot l'any, mostren que el preu del lloguer a tot Barcelona va superar per segon cop consecutiu els 1.000 euros, amb 1.136,40 euros davant els 1.026,86 euros del 2022.

D'aquesta manera, el preu de lloguer mitjà a Barcelona ja es troba per sobre aquesta xifra per sisè trimestre consecutiu tot i que en aquest darrer del 2023 ha donat signes de començar a tocar sostre.

Nou Barris, Sant Andreu i Horta-Guinardó per sota dels 1.000 euros

Si s'analitzen les dades per districtes, el lloguer es va enfilar per sobre els 1.000 euros en tots ells excepte en tres. Sarrià Sant Gervasi es va situar com el lloguer més car, amb 1.563,16 euros; seguit de Les Corts (1.376,22 euros), l'Eixample (1.323,43 euros), Gràcia (1.143,53 euros) i Sant Martí (1.124 euros). Els districtes que no van superar els 1.000 euros però s'hi acosten cada cop més són Nou Barris (832,66 euros), seguit de Sant Andreu (958,70 euros) i Horta-Guinardó (960,56 euros).

Si es té en compte la mitjana anual de tot el 2023, Sarrià Sant Gervasi també va ser el districte més car, amb 1.550,70 euros; juntament amb Les Corts (1.294,20 euros), l'Eixample (1.274,96 euros) i Gràcia (1.117,96 euros). En canvi, a Nou Barris (796,81 euros), Sant Andreu (910,36 euros) i Horta-Guinardó (915,90 euros) no van superar el llindar dels 1.000 euros.

Lleida, on el lloguer és més baix

En el conjunt del país, el lloguer més alt de mitjana durant tot l'any va correspondre al conjunt de les comarques de Barcelona, amb 917,16 euros; seguit de les de Girona (641,05 euros), de les de Tarragona (573,38 euros) i de les de Lleida (482,66 euros).

Si només es té en compte el quart trimestre, a la demarcació de Barcelona el lloguer es va situar en els 942,89 euros; a la de Girona en els 644,87 euros), a la de Tarragona en els 586,87 euros) i a la de Lleida (488,88 euros).

Per comarques, el Barcelonès es manté com l'única que supera els 1.000 euros en el lloguer mensual, amb 1.066,40 euros al llarg del 2023 (1.102,57 euros al quart trimestre), mentre que altres amb un import també elevat són el Garraf, amb 900,04 euros (897,15 euros al quart trimestre), el Baix Llobregat de 891,96 euros (931,41 euros al quart trimestre) o el Maresme, amb 833,45 euros (851,79 euros al quatre trimestre).