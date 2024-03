Publicat l'índex de preus per regular els lloguers, que a partir d'aquest dissabte s'aplicarà a Catalunya

El Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana ha publicat aquest divendres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) l'índex de referència dels preus del lloguer, de tal manera que entra ja en vigor i es començarà a aplicar aquest dissabte. Detalla les localitats considerades tensionades del mercat, i també recull els criteris que fixa el topall dels lloguers. De moment, Catalunya és l'única comunitat autònoma que ha demanat aplicar-ho en els 140 municipis que s'havien declarat així i on viu el 80% de la ciutadania, uns 6,2 milions d'habitants.

Ara, els nous contractes que se signin o es renovin no podran apujar la mensualitat. En el cas que el propietari sigui un gran tenidor, si l'índex apunta a un import inferior, el preu del lloguer no podrà superar-lo. Els grans tenidors són aquells que concentren més de cinc pisos en una àrea tensionada o més de 10 fora d'aquesta zona. D'altra banda, els pisos que no hagin estat llogats en els últims cinc anys hauran de sortir al mercat d'acord amb el preu que determini l'índex a la zona.

El BOE també limita la declaració d'àrea tensionada a tres anys. Després, hi pot haver pròrrogues anuals sota la condició que es mantinguin "les circumstàncies que van motivar aquesta declaració i amb la justificació prèvia de les mesures i accions públiques adoptades per revertir o millorar la situació des de l'anterior declaració".

La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, i la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, es van reunir a principis d'any per acordar el pla d'actuació, però l'executiu central ha optat per un model homogeni a l'Estat. Capella ha augurat que el nou índex servirà per "equilibrar el mercat i moderar" els preus dels lloguers, encara que "no baixaran de cop". El passat mes de juny, el Govern va ampliar de 60 a 140 municipis on aplicar aquests índexs.

Endarreriment en la publicació

El Ministeri d'Habitatge havia de publicar aquest dimarts l'índex de referència, en acabar el període de consulta pública, però l'executiu espanyol va informar que ho endarreria per resoldre els dubtes de ciutadans i institucions. Aquest dijous, el ministeri ja va avançar que apareixeria al BOE en denegar les sis al·legacions presentades.

La voluntat de la mesura és lluitar contra la tendència a l'alça dels lloguers, però ha generat diverses crítiques des del sector immobiliari, com per exemple els API i els promotors. Assenyalen que la limitació del preu del lloguer no ajudarà a rebaixar els imports de les rendes i traurà habitatge del mercat, que passarà al de venda. Creuen que, a conseqüència, els lloguers s'encariran encara més.