Illa destaca la "vocació de servei públic" dels nous consellers en la presa de possessió del seu Govern

El nou Govern de la Generalitat de Catalunya, encapçalat per Salvador Illa, ha començat a caminar aquest dilluns amb el nombrament oficial dels seus 16 nous consellers i conselleres. En un acte al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, tots ells han promès el càrrec davant del nou president de la Generalitat. Durant la jornada, els diferents consellers entrants escenificaran l'intercanvi de carteres amb els consellers sortint de l'Executiu de Pere Aragonès.

Ha estat un acte solemne i protocol·lari que ha comptat amb la presència dels 16 nous consellers i conselleres i dels seus familiars, així com dels alcaldes de les diferents capitals catalanes i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, entre d'altres.

El primer conseller que ha pres possessió ha sigut Albert Dalmau (Presidència), seguit d'Alícia Romero (Economia), Núria Parlon (Interior), Miquel Sàmper (Empresa i Treball), Ramon Espadaler (Justícia), Sílvia Paneque (Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a més de portaveu), Olga Pané (Salut), Eva Menor (Igualtat i Feminismes), Mónica Martínez Bravo (Drets Socials), Jaume Duch (Unió Europea i Acció Exterior), Núria Montserrat Pulido (Investigació i Universitats), Óscar Ordeig (Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació), Berni Álvarez (Esports), Sònia Hernández (Cultura) i Francesc Xavier Vila (Política Lingüística).



"Trajectòries acreditades i independència de criteri"

En el discurs posterior al nomenament, que ha durat uns cinc minuts, Illa ha destacat la "vocació de servei públic" dels nous consellers: "El denominador comú és una vocació de servei públic i una confiança per transformar des de les institucions", ha assegurat. El president ha remarcat les trajectòries acreditades de cadascun d'ells i la independència de criteri amb uns valors comuns: socialdemòcrates i de l'humanisme cristià, els dos pilars de la construcció europea".

Tal com va dir durant el debat de la seva investidura al Parlament, Illa ha recordat que el seu "neguit i obsessió" és "governar per a tothom". "Assumirem la nostra responsabilitat en tot moment en la cerca del bé comú", ha apuntat Illa, que també ha defensat que el seu és un Govern transversal i representatiu tan territorialment com socialment.

El nou president de la Generalitat ha assenyalat el "context de canvi d'època, amb reptes, riscos i oportunitats" i ha defensat un projecte de "nació catalana" que "forma part d'una Espanya plurinacional i una Europa d'horitzó federal". El dirigent socialista ha receptat "diàleg, anàlisi reflexiva i cerca de consensos com a mètodes per avançar i transformar". De la mateixa manera, ha defensat la necessitat de "prendre decisions" per part del Govern, "no a la lleugera, però tampoc eternitzant les coses innecessàriament".



La llengua com "la columna vertebral de la nació catalana"

Illa ha situat la llengua com "la columna vertebral de la nació catalana" i ha promès defensar-la amb la creació del Departament de Política Lingüística, fruit de l'acord amb Esquerra Republicana de Catalunya per fer possible la seva investidura. El conseller serà Francesc Xavier Vila, secretari de Política Lingüística del Departament de Cultura del Govern d'Aragonès.

Illa també ha destacat la creació del Departament d'Esports, encapçalat per l'exjugador de bàsquet Berni Álvarez. El president ha recordat que la creació d'aquesta nova conselleria era una reclamació del sector.