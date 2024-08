Illa configura un Govern amb perfils especialitzats que prendrà possessió dilluns

El president socialista recupera a l'exmembre de Junts Miquel Sàmper com a conseller d'Empresa i tria a Núria Parlon com a consellera d'Interior i a Sílvia Paneque com a consellera de Territori. La gironina serà també la portaveu del nou executiu