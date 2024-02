Sàmper deixa Junts per discrepàncies després del bloqueig a la Llei d'amnistia

Miquel Sàmper ha enviat una carta a la direcció de Junts per comunicar que es dona de baixa per discrepàncies amb les últimes decisions del partit, segons ha avançat La Vanguardia. La decisió es produeix just després que el "no" de Junts a l'amnistia hagi bloquejat la llei al Congrés per forçar seguir negociant. Cal recordar que fa un any, l'exconseller d'Interior va substituir Gonzalo Boye com a advocat de Lluís Puig, un dels exiliats que s'hauria de beneficiar del perdó judicial.

"Per coherència amb el que penso políticament, l'esquerda ideològica i últimament de formes, no feia possible la meva continuïtat al partit", segons que ha explicat a Europa Press. D'altra banda, ha expressat "màxim respecte a Junts, als dirigents i sobretot als seus afiliats, simpatitzants i votants".



En una entrevista a Ser Catalunya, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha dit que es tracta d'una decisió personal de Sàmper i que no pot fer res més que respectar-la. Només ha afegit que en els últims mesos ha estat parlant amb l'exconseller de moltes qüestions. Sàmper va ser conseller d'Interior (2020-2021) rellevant Miquel Buch.

Tensions internes a Junts

L'adeu de Sàmper coincideix amb l'expulsió de la diputada al Parlament Cristina Casol, propera a la presidenta de la formació, Laura Borràs, després que l'Oficina d'Igualtat del Parlament arxivés la denúncia per un suposat cas d'"assetjament per raó de gènere" al grup que la diputada havia presentat el novembre.

També està pendent del desenllaç del cas d'Aurora Madaula, vicepresidenta del partit i secretària segona de la mesa del Parlament, que també ha denunciat assetjament masclista al grup parlamentari.