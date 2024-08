Illa pren possessió del càrrec de president de la Generalitat

Salvador Illa ha pres possessió del càrrec de president de la Generalitat aquest dissabte, en una cerimònia oficial celebrada al recentment renovat Saló Sant Jordi, un dels espais més emblemàtics del Palau de la Generalitat. Durant el seu discurs, Illa s'ha compromès a "governar tan bé" com sàpiga "per a tothom" i a convertir-se en "el primer servidor de Catalunya".

Segons ha dit, la seva principal preocupació és que tots els ciutadans "se sentin representats", mentre que els seus propòsits són "unir" el poble de Catalunya respectant-ne la "pluralitat", en un moment en què els "plantejaments demagògics avancen posant en perill la convivència"; i "servir la ciutadania", desplegant polítiques públiques que augmentin la "prosperitat" de la seva terra.

El nou líder de l'executiu ha arribat puntualment a les dotze del migdia a la històrica plaça Sant Jaume de Barcelona, on l'esperaven desenes de persones. Alguns assistents, amb banderes del PSC a la mà, han mostrat el seu suport a Illa, mentre que altres han exhibit estelades en senyal de protesta. A la plaça també s'han sentit crits de "Fora!" i s'ha desplegat un gran cartell amb el missatge: "Illa governador civil! ERC=PSOE. Independència". Ambdues faccions de manifestants han conviscut en pau sense incidents, barrejats entre els turistes de mirada curiosa que s'han acostat a veure què succeïa.

Conviure, unir i servir, les prioritats del nou president Illa

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha iniciat la cerimònia llegint la resolució d'investidura. A continuació, Illa ha promès "per la seva consciència i honor complir fidelment amb les seves obligacions" com a nou cap de Govern. Seguint el protocol, el president sortint, Pere Aragonès, ha estat l'encarregat d'entregar la medalla que atorga al socialista el màxim poder polític de Catalunya.

El president investit dijous passat al Parlament ―en una excepcional sessió marcada pel retorn fugaç de Carles Puigdemont― ha defensat que Catalunya és "terra d'acollida" i que la defensa de la llengua i de la nació mai no seran per anar en contra de ningú. La seva voluntat, ha reiterat, és la de "conviure" i la de no "perdre proximitat amb les persones". "No vull que la Generalitat sigui un impediment per al tracte amb la gent", ha assegurat.

Illa també ha agraït la feina de tots els presidents que l'han precedit des de la recuperació de la Generalitat el 1977 "gràcies a la tenacitat de Josep Tarradellas". Ha assegurat que hereta aquesta responsabilitat amb il·lusió i honor per fer de Catalunya un país millor.

A part de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, de l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, i d'altres dirigents socialistes a Catalunya, han acompanyat Illa en l'acte cinc ministres del govern de Pedro Sánchez: la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero; el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños; el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant.