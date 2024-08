Puigdemont torna a Catalunya: "He vingut per recordar-los que encara estem aquí"

Carles Puigdemont ha aconseguit esquivar els Mossos d'Esquadra que esperaven a les portes del parc de la Ciutadella de Barcelona. Acatant les ordres del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, el cos de seguretat havia blindat el recinte on es troba el Parlament i on està previst el ple d'investidura de Salvador Illa.

Teòricament Puigdemont s'havia de dirigir acompanyat d'una comitiva a l'entrada sud-oest del parc pel passeig Lluís Companys des de l'Arc de Triomf, però ha desaparegut abans que el poguessin capturar. L'Arc de Triomf és la ubicació emblemàtica on el seu partit i el Consell de la República havien convocat a les nou del matí una rebuda institucional.



El líder messiànic de Junts finalment ha aparegut a la capital catalana després de gairebé set anys d'exili i amb una ordre de detenció que pesava sobre les seves espatlles, pel delicte de malversació relacionat amb l'organització de l'1-O i que el Tribunal Suprem s'ha negat a amnistiar.

"Malgrat tots els seus esforços, malgrat que ens han volgut fer molt de mal, he vingut per recordar-los que encara estem aquí. No podem renunciar perquè el dret a l'autodeterminació pertany al poble de Catalunya", ha proclamat des de l'escenari, abraçat per l'escalf del públic i amb el suport de les diverses entitats independentistes (Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, CDR o AMI, entre altres), de Junts, ERC i la CUP.

"Avui molts pensen que seré detingut i que per escarmentar-nos val la pena incomplir la llei d'amnistia. No ens deixem confondre, ni és ni serà un delicte obeir el mandat del Parlament de Catalunya", ha sentenciat. Abans d'acabar la seva breu intervenció, ha assenyalat que no sabia quan tornaria a veure la gent, però que, "passi el que passi", vol tornar a cridar "Visca Catalunya lliure".

Milers de persones provinents de tot el territori català —unes 2.500, segons els Mossos, i 15.000, segons fonts de Junts— l'han rebut amb els nervis a flor de pell, molts d'ells amb la bandera estelada a la mà o a l'esquena, lluint màscares de Puigdemont i samarretes amb tota mena de proclames independentistes, així com cartells crítics amb l'acord entre el PSC i ERC en què es podia llegir "el pacte de la vergonya"

L'ambient a l'Arc de Triomf es respirava tens des de primera hora del matí, amb manifestants com Raúl, un madrileny que viu des de fa més de 40 anys a Catalunya i que s'ha presentat a la convocatòria perquè vol continuar la lluita per aconseguir la independència.

La Marta i en Pere, per la seva banda, són una parella de Terrassa que ha desembarcat a Barcelona a les vuit del matí, per "defensar" el president i per manifestar-se en contra de la "injustícia" que l'oprimeix. La parella ha explicat a Públic que estan "contents" amb la concentració, però que no sabien què podia passar.

En contraposició, a la porta de la Ciutadella s'ha desplegat un cordó d'antidisturbis, encarregats d'evitar el pas de qualsevol manifestant. Allà, unes desenes de persones s'han congregat en una contraconcentració convocada per Vox per mostrar el seu rebuig a l'expresident. S'han pogut sentir crits de "separatistes, terroristes" i "Puigdemont a presó".