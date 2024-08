Puigdemont anuncia el "retorn des de l'exili" i convoquen la rebuda dijous a les 9 del matí al passeig Lluís Companys

Entitats i partits han convocat una "rebuda institucional" a Carles Puigdemont per al dijous a les 9 del matí al passeig Lluís Companys de Barcelona, a pocs metres del Parlament de Catalunya. L'expresident de la Generalitat ha anunciat aquest dimecres que ha començat el "retorn des de l'exili" per ser a la cambra catalana pel debat d'investidura del candidat socialista Salvador Illa. La Diputació Permanent ha convocat formalment el plenari a les 10 del matí, però es podria suspendre en cas d'una hipotètica detenció, per la qual els Mossos ja ultimen el dispositiu.

Entre les entitats que han convocat públicament l'acte hi ha l'ANC, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència i el Consell de la República. També ho ha fet Junts per Catalunya, mentre que fonts de la CUP han assegurat que donen suport a l'acte. Segons les entitats organitzadores, per bé que l'acte començarà a les 9 del matí, des de les 8 del matí ja s'hi podrà accedir.

Just al mateix moment que s'ha fet pública la convocatòria, l'expresident Puigdemont ha publicat un vídeo a les xarxes socials, on ha anunciat que aquest dimecres ha "emprès el viatge de retorn des de l'exili" per a ser dijous a la cambra catalana. Un retorn dels quals es desconeixen els detalls, però que l'expresident assegura que manté el compromís per a confrontar la "rebel·lió d'alguns jutges del Suprem".

En un vídeo difós a través d'X, el diputat de Junts per Catalunya també ha denunciat que "no sembla que al govern espanyol li inquieti massa" i que "tem que al futur Govern de Catalunya li resultarà indiferent". "El Parlament de Catalunya ha convocat a tots els diputats al debat d'investidura del pròxim president de la Generalitat. Jo hi he de ser i hi vull ser", resa el text que acompanya el vídeo.

El Parlament de Catalunya ha convocat a tots els diputats al debat d’investidura del pròxim president de la Generalitat. Jo hi he de ser i hi vull ser. Per això he emprès el viatge de retorn des de l’exili. pic.twitter.com/jcO5MA8czX — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 7, 2024

Per la seva part, els Mossos d'Esquadra estan acabant de dissenyar el dispositiu de seguretat al voltant i a l'interior del parc per al ple d'investidura. La policia catalana reforça el dispositiu ja habitual en plens importants com aquest, volent impedir que hi accedeixi Puigdemont. Aquest dimecres ja es poden veure desenes de tanques de seguretat per controlar els accessos o manifestants, i es preveu tancar el parc i restringir l'accés. Hi haurà efectius d'antiavalots en previsió de manifestacions, també una de Vox.



El ple, pendent de la detenció

La Diputació Permanent del Parlament ha fixat el ple d'investidura per a aquest dijous a les 10 del matí. És la data que ja havia proposat el president del Parlament, Josep Rull, després de reunir-se amb els representants dels grups durant la ronda de consultes. Hi han votat a favor tots els grups menys el PPC i Vox, que s'hi han abstingut. La Diputació Permanent s'ha reunit durant menys de 10 minuts amb la convocatòria com a únic punt a l'ordre del dia.

La sessió del ple començarà amb la intervenció d'Illa, que no té límit de temps, i després se suspendrà la sessió durant un temps "raonable", segons Rull, perquè els grups preparin les rèpliques. Un cop hagin respost, el candidat pot tornar a respondre, en conjunt o individualment. D'aquesta segona manera obriria una nova ronda de torns on cada grup tindria el mateix temps que Illa i allargaria considerablement la durada del ple. Habitualment els debats d'investidura duren unes set o vuit hores.

Però sobre la sessió d'investidura plana la incògnita de la hipotètica detenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Si és detingut, diversos grups parlamentaris com Junts, ERC o els Comuns ja han dit que creuen que s'hauria de suspendre el ple. Segons fonts parlamentàries, Rull podria ajornar la sessió fixant una nova data o sine die, amb l'únic límit del dilluns 26, quan finalitza el compte enrere de dos mesos per a la investidura.