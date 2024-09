Felip VI presideix l'acte inaugural del 50è aniversari del Teatre-Museu Dalí de Figueres entre crits de rebuig

El rei Felip VI ha presidit aquest dimecres l'acte inaugural de la commemoració del 50è aniversari del Teatre-Museu Dalí de Figueres. En el moment de l'arribada, a la part baixa de la pujada del Castell, l'esperava un grup de detractors a crits de "Fora el rei" i, a l'altra banda, més a prop del museu, un altre grup més nombrós amb càntics de "Viva Espanya" i "Viva el rei".

El monarca ha visitat les tres exposicions que el museu organitzat per celebrar l'efemèride; però no ha fet cap declaració institucional. El rei, que és president d'honor de la Fundació Gala-Salvador Dalí, ha coincidit amb la infanta Cristina, que n'és patrona vitalícia. Durant la seva intervenció, el president de la Fundació, Jordi Mercader, ha destacat la trajectòria del museu que ha qualificat com la "culminació" de l'obra de l'artista i de la fundació, "el complement perfecte".

"En aquest acte reconeixem el passat i assumim els reptes del futur"

Felip VI ha entrat a l'edifici acompanyat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, i el president de la Fundació, Jordi Mercader.

L'acte, conduit per la periodista Sílvia Cóppulo, ha comptat amb l'actuació del Quartet Pau Casals, la projecció de fragments d'un documental sobre l'artista i la intervenció de Mercader. El president de la Fundació ha destacat el llegat que ha suposat el museu, ha destacat la feina de "l'equip" de la fundació que ho ha fet possible i ha manifestat el compromís de continuar treballant en els reptes de futur. "En aquest acte reconeixem el passat i assumim els reptes del futur", ha dit.

D'altra banda, Mercader ha destacat la ingent tasca que fa la fundació en adquisició d'obra del pintor i ha explicat que aquest "esforç" que s'ha traduït en una inversió de 80 milions.

50è aniversari

El Teatre-Museu Dalí es va inaugurar el 28 de setembre del 1974, aquest dissabte farà 50 anys. Per commemorar l'efemèride, la Fundació Gala-Salvador Dalí i l'Ajuntament han organitzat un seguit d'actes, entre els quals hi ha una gran jornada popular que emularà la que es va fer el dia de la seva obertura.

El museu, a més, ha estrenat tres exposicions que conviden a revisar el concepte del museu i la fundació ha adquirit un oli de l'etapa surrealista del pintor El naixement de les angoixes líquides, que forma part del conjunt d'obres que integren les exposicions.