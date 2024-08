Rull proposa Illa com a candidat a la investidura i que el debat sigui dijous

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha proposat formalment al socialista Salvador Illa com a candidat a la investidura com a nou president de la Generalitat. Es tracta del pas previ per celebrar el ple d'investidura a la cambra catalana, i ha arribat després de la ronda de consultes amb els grups parlamentaris d'aquest dimarts, on ha constatat que el candidat del PSC té els suports per optar al càrrec. Rull proposarà que el ple sigui aquest mateix dijous a partir de les 10h.

El 18 i 19 de juny, el president del Parlament ja va fer una primera ronda de consultes amb els grups, però cap representant de les formacions li va traslladar que tingués prou vots per ser investit. Després de mesos de negociacions, Illa ja disposa ara de prou suports, puix té garantits 68 vots. A més dels del PSC, també comptarà amb els d'ERC i els dels Comuns, després dels respectius pactes. Previsiblement, la resta de partits hi votaran en contra o s'abstindran.

Rull ha explicat que aquest cap de setmana Illa li va trucar i li va expressar la "voluntat de sotmetre's al debat d'investidura i que disposava del suport necessari per afrontar exitosament aquest debat d'investidura". Després de la roda i que els tres partits hagin manifestat la seva voluntat de votar-hi a favor, ha signat la resolució en la qual proposa a la cambra el diputat socialista. A conseqüència, convoca la Diputació Permanent per aquest dimecres al matí i proposarà que es convoqui el ple d'investidura aquest dijous a les 10 del matí.

Paral·lelament, els grups parlamentaris del PSC, Esquerra i Comuns havien registrat minuts abans la convocatòria per reunir la Diputació Permanent "de forma urgent i immediata". Segons recorden en una nota, en el període inhàbil del Parlament, és un tràmit necessari per convocar el Ple i celebrar un debat d'investidura els pròxims dies. I és que de l'1 al 15 d'agost no hi ha activitat parlamentària.

Rull ha recordat que, ja en la primera ronda de consultes, havia demanat dues condicions per proposar un candidat. D'una banda, l'"expressió de voluntat d'un grup de sotmetre el seu candidat": "Era un element absolutament relleva, l'expressió de voluntat". Per altra banda, això s'havia de "ponderar amb el suport concret en termes de diputats". En el seu moment, PSC i Junts havien demanat més temps, el que va propiciar l'acte equivalent.

La ronda de consultes

Precisament el candidat socialista Salvador Illa ha estat el primer a passar pel despatx de Rull, arrencant així la ronda de consultes a dos quarts de 10 d'aquest dimarts al matí. El primer secretari del PSC li ha traslladat de nou la seva intenció de presentar-se a la investidura com a president de la Generalitat, i que ja compta amb la majoria suficient.

L'han seguit els dos grups parlamentaris que donaran suport a la investidura, que li han traslladat que han arribat a aquesta entesa: primer s'ha reunit amb el president i la portaveu del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové i Marta Vilalta, i després ho ha fet amb la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach. Els republicans també han informat Rull que els agradaria celebrar un eventual debat d'investidura al Parlament els pròxims dies.

El president del Parlament ha continuat les reunions amb els grups parlamentaris que no donen suport a Illa. Han passat pel seu despatx el president i la portaveu del grup de Junts, Albert Batet i Mònica Sales: segons han dit posteriorment en roda de premsa, han reclamat una condemna de "no només les forces independentistes sinó el conjunt de les forces democràtiques" en cas que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont sigui detingut. La formació assumeix que farà oposició a un Govern de "clara dependència espanyola".