Puigdemont torna a Catalunya després de gairebé set anys a exili

Carles Puigdemont ha trepitjat Catalunya per primer cop després de gairebé set anys d'exili. L'expresident de la Generalitat ha arribat poc abans de les 9 del matí d'aquest dijous al passeig Lluís Companys de Barcelona, on ha fet un discurs breu però contundent envoltat de centenars de persones que l'han rebut amb crits d'independència. També hi havia destacats dirigents de Junts i entitats independentistes, i representants d'ERC, la CUP i del Govern de l'1-O.

En el seu parlament, Puigdemont ha recordat "que encara som aquí perquè no tenim dret a denunciar". El cap de files de Junts ha admès que "avui molts festejaran que sigui detingut", però ha fet una crida a "preparar noves oportunitats" després de la investidura d'Illa

Després de l'acte de rebuda, Puigdemont s'ha dirigit cap al Parlament de Catalunya, acompanyat d'una comitiva d'uns 300 alcaldes independentistes, per a ser present al debat d'investidura del socialista Salvador Illa. Els Mossos d'Esquadra han blindat el parc de la Ciutadella per motius de seguretat i per detenir l'expresident. Si es produís l'arrest, el president del Parlament, Josep Rull, podria suspendre el ple. Puigdemont té una ordre de detenció vigent a l'Estat espanyol tot i la llei d'amnistia.

Set anys a l'exili

L'octubre del 2017, Puigdemont i diversos consellers van marxar a l'exili després de declarar la independència i la gairebé aplicació simultània de l'article 155. Durant aquests anys, els exiliats han anat tornant. Els últims van ser la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i diversos encausats pel cas Tsunami Democràtic que va arxivar-se per un error en la instrucció. Ara mateix, a banda de Puigdemont, només queda per tornar els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. Tots dos van afirmar que tornarien amb l'expresident.

El retorn de l'exili coincideix amb la victòria del PSC a les urnes el passat 12 de maig quan va obtenir 42 diputats, mentre que l'independentisme va perdre la majoria absoluta assolint només 61 escons després d'anys d'hegemonia parlamentària. Junts va proposar investir Puigdemont amb el suport d'ERC i l'abstenció del PSC, però els socialistes han negat aquesta opció des de l'inici. Finalment, els republicans i els comuns han segellat un pacte per votar a favor de la presidència d'Illa a canvi de millores en el finançament català, l'impuls de la llengua catalana o polítiques d'habitatge.