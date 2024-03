Consternació i rebuig per l'assassinat d'una cuinera a la presó de Mas d'Enric

Prop d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dijous a les portes de la Centre Penitenciari Mas d'Enric del Catllar (Tarragonès) per mostrar la seva indignació i consternació per l'assassinat d'una cuinera per part d'un intern, que es va suïcidar després de cometre el crim. Els funcionaris han fet més de cinc minuts de silenci visiblement afectats i han dipositat un ram de flors al centre de la protesta. Els treballadors també han demanat la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, que ha assistit a l'acte.

Per la seva part, el Departament de Justícia ja ha obert una investigació interna sobre els fets i per estudiar si modifiquen els protocols de seguretat. "Reiterar la voluntat d'acompanyar els treballadors i donar el condol als familiars de la víctima davant d'aquest trist i greu incident", ha dit Ubasart. Els empleats han recriminat el crim a les autoritats i els han mostrat la seva indignació. La titular de Justícia ha abandonat la concentració entre xiulets i crits de "fora".

La consellera ha afirmat que la voluntat del Govern era acompanyar als treballadors penitenciaris, i als familiars i amics de la víctima en un dia "tant trist i dur". El secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, ha asseverat que ja existeixen actuacions de seguretat en l'àmbit de la cuina i d'altres serveis, però ha declinat explicar-los, justificant que es tracta d'una qüestió interna.

El pres exercia un cert càrrec de responsabilitat interna que en el dia a dia del centre, es coneix com a caporal, i era una persona de confiança a la cuina. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l'intern complia una condemna d'onze anys, que acabava l'abril del 2027, per haver matat una dona a ganivetades el 2016. La víctima era una prostituta amb qui l'home s'havia estat veient des de feia uns mesos.

Càrregues dels Mossos davant el Departament de Justícia

Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han carregat aquesta tarda per evitar que els sindicats de presons entressin per la força al Districte Administratiu, on hi ha la seu de diversos departaments de la Generalitat, entre ells el de Justícia. Uns 200 funcionaris han fet proclames com 'Consellera dimissió' i 'Consellera assassina' arran del crim, i després han intentat entrar a l'edifici.

Inicialment, hi havia poca presència policial en aquest accés, però després han arribat reforços d'antiavalots que estaven en una altra entrada. Els concentrats, alguns amb la cara tapada, han llençat ous i altres objectes, i els Mossos han actuat. La convocatòria unitària dels sindicats UGT, CCOO, IAC-CATAC, CSIF, ACAIP i la Intersindical era a les 12 del migdia, igual que a totes les presons catalanes.

Mossos antiavalots carreguen contra els funcionaris de presons a la porta d'entrada al Departament de Justícia. — Quique García / EFE

Entre els sindicats atribueixen la mort a la falta de mesures de seguretat, així com al canvi en el comportament de molts presos, que amb malalties mentals o drogoaddiccions no s'adapten a la vida a la presó i no respecten l'autoritat. Des de fa anys els sindicats reclamen més plantilla, més formació, que siguin considerats agents de l'autoritat, que les normes regimentals siguin més estrictes i que disposin d'elements de seguretat com els esprais.