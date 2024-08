Els Mossos reconeixen que no estaven preparats per una fugida de Puigdemont que no preveien

Els Mossos d'Esquadra estan a l'ull de l'huracà després que Carles Puigdemont, amb una ordre de detenció vigent, desaparegués entre la multitud dijous després de la seva fugaç i breu intervenció al centre de Barcelona en el marc del ple d'investidura de Salvador Illa. La seva nova fugida ha provocat una crisi interna a la cúpula del cos policial català, que ha comparegut aquest divendres per donar explicacions.

Junts va voler "dinamitar el ple d'investidura" de Salvador Illa "amb l'objectiu de deslegitimar-lo" i "atacar" el Govern d'Aragonès

El primer a intervenir ha estat el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, que ha començat defensant l'anomalia de la no aplicació de l'amnistia en el cas de Puigdemont. Després d'aquest breu aclariment, Elena ha reconegut que l'operatiu que es va articular per garantir amb seguretat la investidura d'Illa, la tornada de Puigdemont i les diferents mobilitzacions al voltant del Parc de la Ciutadella no estava preparat per una fugida de Puigdemont que no preveien. "Es va dissenyar un dispositiu per fer possible aquestes tres qüestions", ha detallat Elena.

Elena ha estat molt contundent i ha acusat Junts de voler "dinamitar el ple d'investidura" de Salvador Illa "amb l'objectiu de deslegitimar-la" i "atacar" el Govern d'Aragonès per "col·locar-lo fora del front independentista". El conseller en funcions ha assenyalat directament Carles Puigdemont: "No esperàvem un comportament tan impropi de qui ha estat la màxima autoritat del país", ha dit sobre la seva fugida.

El conseller ha assegurat que s'investigarà tot, tant el mateix operatiu policial i què va fallar com els còmplices que van fer possible la fugida de Puigdemont. "Hi haurà una investigació per aclarir qui ha estat col·laborador necessari d´aquells fets", ha explicat.

Els Mossos neguen haver negociat la detenció

El director dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha reconegut que dijous va ser "duríssim i immerescut per als Mossos". "Situar la policia com a responsables dels problemes polítics no resolts és un mal negoci per a la policia, per al país, per Catalunya". En la mateixa línia d'Elena, Ferrer també ha recordat que l'ordre de detenció contra Puigdemont existeix perquè no s'aplica la llei d'amnistia.

"Els fets van procedir d'una manera diferent a la prevista"

Eduard Sallent, comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, ha mostrat un to molt contundent contra els que ataquen el cos policial i els que desinformen, fent referència a Junts. Per això ha deixat clar que en cap moment no es va negociar la detenció de Puigdemont. En aquest sentit, ha aclarit que "els fets van procedir d'una manera diferent a la prevista". "Puigdemont va estar acompanyat de persones amb càrrecs públics. Els efectius van intentar aproximar-s'hi, però hi va haver una massa de persones que van fer de mur. Va ser aleshores quan va desaparèixer entre la massa i es va iniciar una persecució. A continuació, es va activar el dispositiu Gàbia", ha detallat.

Sallent ha criticat que l'actitud de Puigdemont i el seu entorn no va ser "una actitud lleial cap als Mossos". "No tot s'hi val, no val passar per sobre dels Mossos", ha remarcat. El cap dels Mossos també ha carregat contra els dos agents dels Mossos detinguts per facilitar la fugida de Puigdemont: "És un acte reprovable, no mereixen vestir el nostre uniforme. Això no ho fan els policies", ha dit.

Llarena demana un informe als Mossos ia Interior

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha demanat als Mossos i al Ministeri d'Interior informes sobre el "fracàs" dels dispositius desplegats dijous per aturar Carles Puigdemont. El magistrat considera que "havent tingut coneixement que el processat en rebel·lia" va estar a Barcelona minuts abans de la investidura de Salvador Illa per presidir un míting i va aconseguir "evadir-se", s'ha de saber quin era l'operatiu aprovat. Així mateix, demana informació sobre els "agents responsables del disseny de l'operatiu".

Llarena exigeix ​​que es detallin els elements que van determinar el "fracàs" del dispositiu des del punt de vista tècnic policial. El jutge pregunta quin era l'operatiu inicialment aprovat i disposat per a la detenció de l'expresident tant a la frontera com a la capital catalana. A més, reclama informació sobre les ordres posteriors que van ser cursades després de la segona fugida del líder de Junts.