El disseny i la moda com un art de denúncia social: el FESesDESIGN torna a Barcelona

Donar una segona oportunitat a la roba pot salvar el planeta? La tècnica d'upcycling és una tendència passatgera o ha vingut per quedar-se? Quin paper té el disseny en tot plegat? Aquestes són algunes de les reflexions en un dels quatre tallers que es faran aquest cap de setmana en el marc de la tercera edició del FESesDESIGN, la gran festa del disseny i la creativitat que organitza l'escola ESdesign a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de la capital catalana. L'entrada és gratuïta i oberta a tots els públics.

Sota el lema Disseny per a la vida real, el festival comptarà amb diverses figures representatives del món del disseny que compartiran els seus coneixements i experiències amb els estudiants, professionals del sector i amants del disseny que acudeixin al FESesDESIGN. L'objectiu és demostrar que el disseny està present a qualsevol imatge corporativa, en una pàgina web, en la decoració d'una botiga, despatx, hotel, llar, als carrers de la ciutat…

"Consumir menys 'fast fashion' i més peces reutilitzades, més que una necessitat hauria de ser una prioritat"

Entre els referents que formaran part del festival hi ha Krizia Robustella i Nicasio Torres, que seran els encarregats de dinamitzar el taller Disseny d'Emergència. "Els assistents crearan uns murals tèxtils amb la tècnica de l'upcycling sobre temes socials d'actualitat, tot fent una crítica a la situació mundial representada d'una manera artística", apunten des de l'organització. S'adreça principalment a persones de l'àmbit creatiu, amb ganes d'aprendre i fer coses noves.

El taller també serà un espai de debat sobre la necessitat de fer un canvi de model de consum davant dels reptes que planteja l'emergència climàtica. "Volem que els participants debatin i parlin del que creguin que és més important per a ells o del que vulguin expressar, des del feminisme, a la guerra o el medi ambient", assenyalen els organitzadors del taller. "Consumir menys fast fashion i més peces reutilitzades, vintage i de segona mà més que una necessitat hauria de ser una prioritat", conclouen.

També hi haurà temps de debatre sobre els avantatges i desavantatges que la reutilització de roba es converteixi en un greenwashing per a les marques de roba. "Ajuda a normalitzar i educar el consumidor a comprar més conscientment", reflexionen.

🗓️#SavetheDate Los próximos 15&16 de septiembre tienes una cita con el diseño en la Antiga Fàbrica Estrella Damm. Volvemos con más diseño, más ganas y más movimiento que nunca, en una nueva edición del FESesDESIGN. ¡Ven a celebrar el diseño con nosotr@s! https://t.co/O9OudW7aCw pic.twitter.com/8KiT1vj5dw — ESDESIGN Barcelona (@esdesignbcn) June 12, 2023

Conferències i taules rodones

A banda dels tallers, paral·lelament es posaran en marxa tres tours que recorreran Barcelona: Retail Tour by María Callís; Design Tour by Quique López, i Trend Tour by Mireia G. Lara. El dissabte també s'oferiran diverses conferències impartides per professionals de prestigi, taules rodones, entrevistes i intervencions breus d'alumnes.

Les conferències aniran a càrrec de Borja Martínez, fundador de Lo Siento Studio; Verònica Forta, fundadora de l'estudi creatiu Hey; Luis Conde, director d'Estratègia i cofundador de Fuego Camina Conmigo; Jorge Sandua, director de producte a PutosModernos; i Ingrid Picanyol, fundadora del seu estudi homònim.

En aquesta tercera edició, per cada persona que assisteixi presencialment al FESesDESIGN el dissabte, ESdesign realitzarà un donatiu de cinc euros a la fundació benèfica Arrels, que fa 36 anys que dona suport a les persones sense sostre.