DO Tarragona: el vi de l’Imperi romà que creix amb força

El logotip de la DO Tarragona llueix una àmfora que sintetitza la presència mil·lenària de la vitivinicultura en aquesta denominació d’origen i també la vincula amb l’Imperi romà i el seu llegat cultural. L’àmfora era el recipient de ceràmica que s’utilitzava en l’antiguitat per emmagatzemar i transportar el vi que s’exportava arreu d’Europa, on es feia constar la seva procedència geogràfica de la Tarraconense.



Geogràficament, la DO Tarragona se situa entre el riu Ebre i la mar Mediterrània. El clima típicament mediterrani i la marinada, el vent que bufa del sud-oest, tenen una gran influència sobre els vins que s’hi produeixen.



Els vins blancs s’elaboren principalment amb varietats autòctones, destacant entre elles el macabeu, l’aposta decidida per fer de la Denominació d’Origen Tarragona una DO singular. Tant els vins rosats com els vins negres, elaborats majoritàriament a partir de varietats de raïm com l’ull de llebre o la garnatxa, són vins ferms i aromàtics. També s’elaboren vins escumosos, a partir de mètodes tradicionals i ancestrals. Sense oblidar els vins Tarragona Clàssics, responsables del creixement del sector vitivinícola de la zona. Finalment, en aquesta DO també s’hi fan misteles, moscatells, vins rancis o el vi blanc, fet a partir de raïm sobre madurat.



En l’actualitat, gairebé una trentena de cellers fan els seus vins dins les cooperatives modernistes projectades per arquitectes com César Martinell fa més d’un segle, en cellers familiars amb cinc generacions, o en cellers nous impulsats en molts casos per joves enòlegs forjats a la Facultat d’Enologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.



La DO Tarragona està formada per 27 cellers i 3.400 hectàrees de conreu de vinya. A Catalunya, en total, es produeixen 340 milions d’ampolles de vi –90 de vi tranquil i 250 d’escumós– un 50% de les quals es comercialitzen a Catalunya. La resta es comercialitza a Espanya i a l’exterior –principalment al Regne Unit, Suècia, Alemanya i els Estats Units.



A més de la DO Tarragona, Catalunya disposa actualment de deu denominacions d’origen més de producció de vi, a banda de la DO Cava: Priorat, Montsant, Terra Alta, Conca de Barberà, Penedès, Catalunya, Costers del Segre, Empordà, Pla de Bages i Alella.



La Ruta del vi de la DO Tarragona

DO Tarragona.

Fins a 18 cellers d’aquesta denominació d’origen s’han unit per crear la Ruta del vi de la DO Tarragona. Aquesta ruta ofereix la possibilitat d’endinsar-se en una zona privilegiada per al cultiu de la vinya amb experiències singulars que mariden el vi amb la gastronomia, l’esport o la cultura. Propostes d’enoturisme, adreçades a diferents tipus de públic –parelles, grups, famílies– que busquen el gaudi i el tast de vins que parlen de paisatges que van des de Tarragona i la mar Mediterrània fins a l’interior rural del camp tarragoní, la serra de Prades i la vall del riu Ebre.



Els vins de la DO Tarragona no fan molt soroll –encara– però s’estan despertant i creixen amb força. La DO Tarragona té al darrere una història antiga, un passat gloriós i una indústria potent, de vermuts, de cooperatives, del gran riu i d’una cuina de producte excel·lent que mira al mar i a l’interior.



L’enoturisme a Catalunya

Darrere de cada ampolla que es produeix a Catalunya hi ha un univers que se’t mostra en destapar-la. I en tastar-la, et revela el seu caràcter franc, la naturalesa del paisatge on ha nascut, la personalitat de qui l’ha forjat i l’esperit de qui l’ha fet créixer.



Viatjar per tots els racons del país, evocar paisatges, escoltar persones, submergir-se en la seva història i compartir un llegat mil·lenari, entendre els seus orígens, obrir una ampolla, sentir el viatge i assaborir la vida: això és l’experiència de l’enoturisme a casa nostra.



En total, Catalunya disposa de més de 300 cellers que són visitables. T’obren les portes de casa seva perquè tastis les seves especialitats i, alhora, coneguis el seu context històric, social i cultural que converteix casa nostra en una destinació enoturística única.



En aquests més de 300 cellers, i també als 18 de la DO Tarragona, podràs conèixer des de l’arribada del cultiu de la vinya a casa nostra fins al centenar de cellers cooperatius d’estil modernista, coneguts com a catedrals del vi, les barraques i els cups de pedra recuperats enmig dels boscos, els museus de la vida pagesa, les festes tradicionals dedicades al vi que encara es conserven i els grans cellers del país que s’aixequen com a símbols contemporanis de la importància del vi en la gastronomia catalana.



I és per tot això que podem dir que a Catalunya, el vi és cultura. Una cultura que el Govern vol donar a conèixer amb la campanya del vi català més ambiciosa fins al dia d’avui, de la mà del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de l’INCAVI.