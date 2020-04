Dolors Bassa surt de la presó per anar a treballar a una entitat de serveis essencials

L'exconsellera Dolors Bassa ha sortit de la presó del Puig de les Basses a les 8.33 h per anar a treballar a la Fundació Hospital-Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies. Ho fa després que la junta de tractament li modifiqués el 100.2, que inicialment tenia concedit per tenir cura de la mare. A partir d'aquest dilluns, Bassa pot sortir cinc dies a la setmana per fer una jornada laboral de sis hores. L'exconsellera s'incorpora a l'equip tècnic de la fundació, on donarà suport a la direcció i gerència, i s'encarregarà d'impulsar projectes educatius, de voluntariat amb joves i de recerca de fons econòmics, entre d'altres. Treballarà en un despatx habilitat a l'espai municipal d'entitats, a l'edifici de Casa Pastors.



"En l'exercici de les seves funcions podrà desplegar, en diferents àmbits, l'àmplia experiència acumulada al llarg de la seva trajectòria professional i pública, molt centrada en l'àmbit social", va destacar la fundació en un comunicat. "El seu perfil donarà un valor afegit al desenvolupament de diferents projectes relacionats amb la missió de la fundació, que és el de donar servei a persones grans en situació de dependència", hi afegia l'escrit.

Entre d'altres tasques, Bassa definirà diferents projectes que vol impulsar la fundació. Entre aquests, un per promoure la relació amb els centres educatius del municipi, el de voluntariat amb joves o el programa de recerca de fons econòmics per a la fundació. A més, també aportarà la seva experiència al pla de formació per al personal de la fundació sense afany de lucre que atén persones grans en situació de dependència.

Com que l'entitat té caràcter essencial, l'exconsellera pot exercir les seves funcions de manera presencial a Torroella de Montgrí. Tot i això, indica la Fundació Hospital de Malalts i Pobres, com que Bassa està interna al Puig de les Basses i els recintes penitenciaris es consideren espais de risc epidemiològic, s'han pres mesures preventives.



Per aquest motiu, tindrà el seu lloc físic de treball en un despatx habilitat a l'espai municipal d'entitats, situat a l'edifici de Casa Pastors. "Des d'aquí podrà desplegar les seves funcions amb total normalitat i seguretat, sense haver d'accedir a les dependències residencials", subratlla l'entitat.