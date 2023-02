Dolors Feliu continuarà al capdavant de l'ANC tot i les dimissions de Pesarrodona i 13 secretaris: "No dimitiré"

Després de la trencadissa de l'Assemblea amb la dimissió de Jordi Pesarrodona com a vicepresident i de 13 membres del Secretariat Nacional, ha tocat parlar a la presidenta de l'entiat, Dolors Feliu. Ho ha fet en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha descartat dimitir i ha reconegut que la manca de consens per elaborar una llista cívica és un dels detonants de la profunda crisi de l'ANC: "No hi ha acord i és un dels temes de fons ideològic. Hi ha gent que no ho veu clar dins de l'ANC i hi ha aquesta tensió", ha assegurat la presidenta.

Respecte a les 13 dimissions de secretaris, Feliu ha valorat que ja hi havia decisions preses abans de començar el ple que va evidenciar l'estrip intern. "Hi va haver molt de debat, es van fer moltes propostes i es va intentar reconduir el tema, però malauradament alguns ja tenien la decisió presa de plegar", ha assegurat. Alhora, la líder de l'organització independentista ha volgut donar un cop sobre la taula recordant que l''ANC és "veritablement una assemblea", tot i que a vegades sigui complicat acceptar votacions quan les perds "i després dir que no és democràtic", responent així a les crítiques dels dimissionaris, que acusen alguns sectors de l'entitat d'haver abusat de poder.

La llista cívica que un sector de l'ANC va voler impulsar ha creat una profunda divisió dintre l'entitat. Tant és així que, segons Feliu, hi ha un sector "que només veu els pros i hi ha gent que només veu els contres, igual que passa a la societat". Aquesta dissonància d'idees podria haver portat a l'entitat a deixar de ser una eina de cohesió de l'independentisme, però la seva presidenta, només és "un reflex" del que passa al carrer. "Com que som transversals, hi ha aquestes intensitats, passions i divergències", ha assegurat Feliu.

La implicació dins l'entitat d'Elisenda Paluzie, expresidenta de l'ANC afectada per l'espionatge d'Estat de Pegasus, també és un dels temes sobre la taula. Algunes veus apunten que Paluzie es manté "manant a l'ombra", un fet que ha desmentit Feliu. "Paluzie fa la tasca internacional de l'Assemblea, està afectada pel tema Pegasus i és una persona que sempre ajuda, amb to respectuós i li estem molt agraïts", ha valorat l'actual presidenta, que ha ironitzat dient que a l'ANC "no mana ningú, jo la que menys, i pobra de mi que ho fes massa".

Pesarrodona i l'intent de mediar

Per la seva banda, el fins ara vicepresident de l'ANC, Jordi Pesarrodona, també es va pronunciar en una entrevista després d'anunciar públicament que deixaria el càrrec tot i que es quedaria a l'entitat com a membre del Secretariat Nacional. Va opinar a a 8TV, on va explicar que "a vegades hi ha massa egos que cal superar". Segons Pesarrodona, la divisió entre els blocs requeria un "mediador" i ell va intentar fer aquesta tasca, però no se'n va sortir.

Finalment, els 13 dimissionaris del Secretariat Nacional de l'ANC s'han aplegat en el col·lectiu Indesinenter i han valorat les decisions preses com una "pèrdua de democràcia interna" i "abús de poder". Acusen directament a part de la presidència i altres membres del comitè permanent, i afirmen que "no ha estat possible trobar punts d'entesa per reconduir una situació que considerem molt greu". La proposta dels dimissionaris és la celebració d'una Assemblea General Extraordinària de l'ANC que aprovi la convocatòria de noves eleccions al Secretariat Nacional, coincidint amb l'Assemblea General Ordinària.