Desenes d'activistes han aconseguit aquest divendres aturar el desnonament del Carlos i la seva mare, de 77 anys, habitants d'un pis del número 209 del carrer Roger de Flor, a l'Eixample de Barcelona. La família té un informe de vulnerabilitat i viu en una finca que fa anys que aplega diversos processos de conflicte amb la propietat. La comitiva judicial, però, els hauria advertit que es repetirà l'intent d'execució el pròxim 20 de desembre i s'han donat aquests dies perquè es trobi una alternativa per a la família. Segons denuncia el Sindicat d'Habitatge de Gràcia, tot l'edifici és de l'empresa Rontzerius, que el va comprar quatre anys enrere i que hauria rebutjat la renovació de contractes dels 28 pisos del bloc des de llavors.



La família que ha aconseguit quedar-se a la finca fa "més de 25 anys" que viu en el mateix pis, però des que la nova propietat, un gran tenidor, es va negar a renovar el lloguer, s'han quedat a l'immoble ocupant, explica la portaveu del col·lectiu gracienc, Joana Sarrats. Els últims anys s'ha intentat negociar amb la propietat per aconseguir una renovació del lloguer a un preu assequible, assegura, però l'empresa hauria rebutjat escoltar les peticions dels afectats o dels activistes.

A la crida per aturar el desnonament d'aquest divendres s'hi han sumat entitats com el Sindicat de Llogateres o la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Barcelona. Amb una cinquantena de persones a la porta i amb un informe de vulnerabilitat emès pels Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona, finalment, la comitiva ha accedit a suspendre l'execució del desnonament, si bé els representants de la propietat s'hi oposaven. L'ens judicial espera que el temps afegit que s'ha donat amb aquest ajornament serveixi perquè es busqui una alternativa habitacional als ocupants del pis.



El Carlos assegura que el missatge que li ha transmès la treballadora municipal que l'ha acompanyat aquest matí és que la via per trobar una alternativa és la Mesa d'Emergència. Ara bé, la llista d'espera supera els dos anys i des de diverses entitats s'ha denunciat constantment la situació de col·lapse. Per tot plegat, els ocupants no descarten que el pròxim 20 de desembre s'hagi de tornar a preparar una resposta ciutadana a l'intent de desnonament.



Per la seva banda, l'Ajuntament barceloní afegeix que els serveis d'Habitatge fan seguiment d'aquesta unitat familiar des del març del 2018 i que s'ha informat i impulsat la família a realitzar diferents tràmits per optar a habitatges gestionats per l'administració. De fet, es va arribar a intentar incloure aquesta família com a beneficiària del decret 17/2019 que forçava la propietat a oferir un lloguer social als ocupants, però finalment aquesta norma va ser tombada pel Tribunal Constitucional. Sobre la borsa de lloguer municipal, el Carlos i la seva família van arribar a ser adjudicataris d'un habitatge, però una complicació familiar va acabar forçant que no hi acabessin entrant, explica el mateix home. Els serveis municipals també expliquen que han arribat a mediar amb la propietat per suspendre els intents previs de desnonament.