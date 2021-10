El plantejament de la patronal de la petita i mitjana empresa catalana, Pimec, de suspendre de sou i feina als treballadors que no tinguin el certificat Covid, o bé per disposar de la pauta completa de vacunació o per haver passat un test d’antígens com a màxim 72 hores abans, ha rebut crítiques tant de l’administració, els sindicats i fins i tot altres organitzacions empresarials. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, insta els governs a "buscar alternatives per protegir les persones". De fet, l’entitat calcula que a Catalunya hi ha més de 300.000 empleats sense el procés d’immunització. Aquesta obligació, segons Ginesta, incentivaria la vacunació, per a qui "el dret individual de no vacunar-se no pot donar-se a costa d'exposar altres companys o les empreses a un risc més gran de contagi".



Tot i que Pimec ja ha demanat una reunió amb la Conselleria de Salut per presentar-li la proposta, el conseller, Josep Maria Argimon, ha refusat aquesta opció, assegurant que només acceptaria el passaport Covid en casos concrets, com l’oci nocturn o si es tornés a produir un increment molt intens de contagis.

"Amb un nivell de vacunació alt, Pimec està posant sobre la taula una problemàtica que no existeix". Així s’expressa la secretària de Política Sindical d’UGT Catalunya, Núria Gilgado. "Amb una situació epidemiològica millor que la de fa un any, crec que seria més adient parlar de mesures de prevenció als centres de treball per evitar contagis". Gilgado es mostra partidària de fer pedagogia a través de la formació i la informació i aplicar accions com el distanciament, la mascareta i la ventilació. "Cal prevenció, però mai sancions", proposa.

"Cortina de fum"

Gilgado sospita que la mesura suggerida per Pimec sigui "una cortina de fum i una intervenció oportunista per no afrontar temes com la seguretat laboral". En aquest sentit, la dirigent sindical al·ludeix a què durant el moment àlgid de la pandèmia molts dels contagis es van produir per la manca de mesures de les empreses i per les males condicions del lloc de treball. "Amb les denúncies sobre la seguretat laboral, sí que s’han de posar les sancions", assegura. Amb aquests índexs de vacunació alts, Gilgado creu que no és necessari fer cap modificació legislativa ni canviar l’ordenament jurídic.

Precisament, prenent com a base una anàlisi legal, Natxo Parra, advocat laboralista i soci del Col·lectiu Ronda, explica que "no resulta factible des del punt de vista jurídic". Més enllà que actualment no hi hagi cap eina legal que permeti implantar la mesura, Parra augura que si s’apliqués existirien "molts dubtes sobre la constitucionalitat sobre el dret fonamental a la integritat física". En aquest cas, l’article 15 de la Constitució espanyola assenyala que: "tothom té dret a la vida i a la integritat física i moral, sense que, en cap cas, pugui ser sotmès a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants". L’especialista considera que, amb la normativa actual, ni tan sols es podrien fer excepcions en determinats col·lectius, com els sanitaris o els treballadors de l’hostaleria.



Davant d’un possible conflicte amb un dret fonamental, com el de la integritat física, Parra comenta que sempre s’ha d’escollir l’alternativa menys greu i onerosa. Així, en el cas de la suposada vacunació obligatòria, l’ordenament jurídic recomanaria formular accions que impliquin afectacions més petites, com la mascareta, la ventilació, la distància de seguretat o el teletreball. Cap d’elles, segons l’advocat, atemptaria contra cap dret fonamental.

Dades protegides

Natxo Parra precisa que la proposta de Pimec implica haver de mostrar un passaport covid, en el qual es trobarien les dades personals dels empleats. "L’empresa no té cap dret a conèixer aquestes informacions, que estan protegides per la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). Sempre que hi hagi mesures alternatives disponibles, no es pot implementar l’exigència del passaport covid per treballar, ja que suposa la transgressió d’un dret fonamental".

Fins i tot des d’unA altrA de les patronals catalanes, la vallesana Cecot, tampoc es visualitza la viabilitat de l’oferta de Pimec. El president de la Cecot, Antoni Abad, recela d’aquesta perquè podria generar conflicte amb els drets dels treballadors, encara que es mostra disposat a implantar-la en sectors com el turisme o en "Espais interiors on hi ha molta proximitat dels professionals que estan atenent el públic".



Natxo Parra detalla que la iniciativa de Pimec sembla que se centri en l’àmbit de la productivitat, no estrictament en la preocupació sanitària. "Fa la sensació que es vol aprofitar el moment actual de pandèmia per fer un plantejament legislatiu normativitzador, com a Itàlia, França o Àustria, amb l’obligatorietat de vacunar els treballadors, fet que des de la perspectiva actual és inviable".

A França i Grècia, s’obliga a la immunització dels sanitaris, als Estats Units s’ha decretat la vacunació obligatòria dels empleats públics, mentre que a Itàlia s’exigeix el passaport sanitari als treballadors de les empreses públiques i privades. En l’ordenament de l’Estat espanyol, en la dicotomia entre salut i llibertat, sempre es blinda la segona amb el pretext de la voluntarietat de la vacuna. A més, la norma també estableix que la vacunació no pot imposar-se com a condició per a acudir al lloc de treball de manera presencial, ja que suposaria una discriminació respecte als treballadors que opten per vacunar-se. Així, si l'empleat es nega a rebre-la, l'empresa ha de garantir que pot complir amb el seu treball a l'oficina amb les mesures que consideri necessàries.