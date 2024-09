Duch creu que les portes de la UE s'obriran al nou Govern "amb més facilitat"

El conseller d'Acció Exterior i Unió Europea, Jaume Duch, ha assegurat que a Brussel·les hi ha "molta satisfacció" perquè el Govern de Salvador Illa vulgui impulsar la seva presència a la Unió Europea. Ho ha dit en una entrevista que s'ha publicat aquest diumenge a La Vanguardia, on també ha afirmat que té la sensació que les portes de la UE s'obriran ara "amb molta més facilitat".

Pel que fa a noves delegacions del Govern a l'exterior, Duch ha remarcat que primer consolidaran les existents i les que s'obriran i que més endavant analitzaran com han de prosseguir. En aquest sentit, el conseller ha recordat que les delegacions fan una feina "útil" a la ciutadania i que ajuden a ampliar el teixit empresarial.

En relació amb l'acte de la Diada a la delegació del Govern davant la UE, Duch ha dit que estan rellançant el seu paper a Brussel·les. "Aquesta delegació ha d'incrementar el seu nivell d'interlocució i de diàleg amb les institucions i amb les direccions generals de la Comissió Europea", ha asseverat.

Així mateix, el conseller ha reconegut que li hagués agradat comptar amb la presència de Toni Comín i la resta d'eurodiputats independentistes catalans a l'acte de la Diada i que, per això, estaven convidats.

Sobre l'oficialitat del català a la UE, Duch ha recordat el compromís del govern espanyol amb les llengües cooficials de l'Estat. Tanmateix, ha dit que és una decisió que han de prendre els 27 estats membres i que, per tant, no es pot aconseguir en pocs mesos. El conseller ha demanat confiança i donar suport a la feina que està fent el ministre d'Exteriors.

Junts respòn a les paraules de Duch

Junts ha lamentat les paraules de Duch i ha titllat de "greu" la insinuació que les portes de la UE no s'obrien a Catalunya perquè abans "hi havia un govern independentista".

El responsable de política internacional del partit, Aleix Sarri, ha assegurat que "Catalunya sempre ha cregut en la UE, independentment de les ideologies" i que qui tancava les portes era el mateix Duch quan era portaveu del Parlament Europeu, un càrrec que ha ocupat fins al seu nomenament al Govern d'Illa.



Les portes a les institucions de la UE sovint han estat tancades a iniciativa i empeny del propi @jduch, que ha fet mans i mànigues durant una dècada per a marginar el govern de Catalunya i els electes independentistes. És difícil fer un discurs més cínic. https://t.co/RcL96MXvUC — Aleix Sarri i Camargo (@aleixsarri) September 15, 2024

Així mateix, Sarri ha recordat aquest diumenge que les "delegacions a l'exterior no són només una oficina de promoció econòmica", com defensa Duch, "perquè per aquesta tasca ja hi ha les oficines d'Acció".