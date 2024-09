Dues escoles vinculades a l'Opus Dei pretenen fusionar-se i mantenir l'escolarització diferenciada per sexe

Les escoles Viaró de Sant Cugat i Canigó de Barcelona, vinculades a l'Opus Dei, han informat les famílies dels seus alumnes que treballen per fusionar-se. Ho faran mantenint l'escolarització diferenciada per sexe, segons va avançar el diari Ara i ha confirmat l'ACN.

Actualment, Viaró escolaritza només nens i el Canigó només nenes. La voluntat és que això es mantingui així, tot i que impliqui perdre el concert a primària, que s'hauria de renovar el 2026. L'objectiu de la fusió és potenciar el projecte, oferir una oferta més completa i anar un pas més enllà en tot allò que ja compartien els dos centres, segons un portaveu de Viaró.

Per arribar a aquesta fusió, s'han creat grups de treball que tot just estan analitzant com s'ha de fer aquesta operació tant en l'àmbit pedagògic, com de gestió i legal. De moment, s'ha fet arribar un comunicat a les famílies on s'explica la intenció dels dos centres de convertir-se en un de sol.

La retirada de concerts

L'escola Viaró va perdre fa dos anys el concert educatiu a l'ESO en mantenir l'escolarització només per a nens. El 2026 s'han de renovar els concerts de primària i l'anterior equip del Departament d'Educació va anunciar que no es faria en el cas de centres que mantinguin la separació per sexe a les seves aules. De fet, la justícia va donar la raó a Educació pel que fa a la retirada del concert a l'ESO.