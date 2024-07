Dues germanes se suïciden a Barcelona abans de ser desnonades

Dues germanes de 54 i 64 anys s'han suïcidat aquest dilluns de matinada abans de ser desnonades per impagament del lloguer, segons ha avançat El País. Totes dues s'han precipitat a un pati interior de l'edifici, situat al barri de Sant Andreu. El desnonament estava previst aquest dilluns per ordre judicial.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat que el 2023 el propietari del pis, un particular, va presentar una demanda on es demanava el llançament per expiració de termini i per falta de pagament. En aquell moment, les llogateres acumulaven un deute de 9.000 euros.

Els serveis d'habitatge de l'Ajuntament van tenir coneixement del cas pel jutjat i es van personar en diverses ocasions al domicili i van deixar missatges, però no van poder mai contactar amb ningú.

Arran d'això, l'Ajuntament va enviar un informe al jutjat en què comunicava que havia estat impossible realitzar l'informe de vulnerabilitat tal com havia demanat el jutge. Davant la manca de resposta de la inquilina i en no personar-se ningú a la causa, el jutjat va tramitar el procediment en rebel·lia i va fixar una data pel desnonament.

Segon cas de desnonament que acaba amb suïcidi

És el segon cas de desnonament de l'any que acaba amb almenys una persona traient-se la vida. El març passat, un home de 70 anys, veí de Sabadell, es va suïcidar poc després de ser desnonat del pis on vivia des de feia 30 anys amb la seva parella.