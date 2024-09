Dues parelles de gaig blau, una espècie migratòria protegida, nidifiquen per primer cop a Osona i crien nous polls

Dues parelles de gaig blau, una espècie migratòria protegida, han nidificat amb èxit per primera vegada als municipis de l'Esquirol i Gurb, a Osona, i ja han criat nous polls. La instal·lació l'any 2022 de cinc caixes niu en torres elèctriques a la zona ha donat els seus fruits, ja que fins ara aquests exemplars només nidificaven a l'Alt Empordà i a la Plana de Lleida.

Des de l'any 2004 el Grup de Naturalistes d'Osona-ICHN observaven com el gaig blau passava pel nucli de Sant Martí de Sescorts, al terme municipal de l'Esquirol, en el seu camí des del sud de l'Àfrica fins a Europa. Per aquest motiu, l'entitat i Endesa van col·laborar per instal·lar caixes niu i promoure la seva nidació i reproducció a la zona.



📣 Sorpresa d'estiu! El #gaigblau cria per primer cop a #Osona! 🐦 Ha estat possible gràcies a un acord que hem fet amb una finca privada i amb @Endesa per a la instal·lació de caixes-niu. És la segona vegada que nidifica a la província de Barcelona! 😲

Carles Martorell, dels naturalistes d'Osona, explica a l'ACN que la colonització d'aquesta espècie indica que "encara hi ha racons de la Plana de Vic prou ben conservats que els permeten trobar suficient aliment com per criar tants polls".

Dues parelles i nou polls

Endesa ha informat que la primavera passada una parella de gaigs blaus van aturar la seva migració cap al nord i es van quedar en una caixa niu. Més endavant, una segona parella va decidir nidificar en una cavitat natural d'un arbre de Gurb. Entre tots dos nius s'ha registrat el naixement de 9 polls.

Per la seva part, els naturalistes osonencs asseguren que és la segona vegada que aquesta espècie d'au nidifica a la província de Barcelona. La primera, diuen, va ser el 2009 a Santpedor, a la comarca del Bages.