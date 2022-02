Des de l'abril de 2021 el govern municipal de Barcelona, encapçalat per l’alcaldessa Ada Colau, té sobre la taula un informe jurídic encarregat pel mateix consistori per implantar la taxa Amazon, un gravamen sobre l’activitat dels gegants del comerç electrònic. El document, elaborat pels catedràtics de Dret Financer i Tributari de la Universitat Carlos III de Madrid Enrique Ortiz i M. Luisa González-Cuéllar, planteja la possibilitat que aquesta es cobri a través de l’estacionament dels vehicles al carrer.



Els primers anuncis sobre la mesura daten de setembre del 2019 i l’any passat, l’equip de govern municipal, format per Barcelona en Comú i el PSC, va pactar amb ERC la inclusió d’aquesta taxa en el marc dels pressupostos. Ara, tot i disposar d’una proposta jurídica acabada, l’Ajuntament argumenta la dificultat tècnica de tirar-la endavant, mentre des de l’oposició, els republicans critiquen que no s’hagi produït cap avenç al respecte en un projecte que també portaven al seu programa electoral els socialistes, que gestionen la regidoria d’Hisenda. Aquest mateix dimarts, el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni (PSC), ha anunciat que el consistori farà una proposta pròpia de la taxa Amazon "abans de l'estiu".

L’informe dels experts proposa calcular la taxa a partir del valor que té aparcar al carrer i la facturació acumulada a la ciutat per les empreses de comerç electrònic. D’aquesta forma, mitjançant la introducció d’aquest mecanisme a una ordenança municipal, el text al·ludeix a la necessitat d’establir "l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques per a la prestació de serveis postals" i la creació d'una reserva de places d'aparcament d'utilització obligatòria per les entregues a domicili, que requeriria que els operadors tinguessin una llicència.



Des de l’equip de govern municipal s’emplaça a la Comissió d’Economia i Hisenda del passat 15 de desembre, en la qual ERC va introduir la proposta. En aquesta cita, la regidora d’Hisenda, Montserrat Ballarín (PSC), va emmarcar el projecte en "una estratègia global i transversal de regular la mobilitat d’última milla, no només pel comerç electrònic, sinó per facilitar l’arribada de les mercaderies als establiments i a la distribució final, no únicament als domicilis particulars".

Sistema normatiu amb una nova estructura

Al punt quatre de l’ordre del dia de la Comissió es mencionava la creació d’una societat o un instrument que permeti a l’Ajuntament l’administració i generalització de centres de distribució urbana que fomentin el retorn de la logística a la ciutat, tot optimitzant els fluxos de l’última milla, posar en marxa una prova pilot d’un tramvia de mercaderies per la distribució nocturna i iniciar els treballs administratius per poder incorporar la taxa Amazon.



En la seva compareixença, Ballarín va admetre que "la ciutat encara té el repte d’assolir una distribució urbana de mercaderies eficient, sostenible, segura i respectuosa amb el medi ambient". En aquell moment, va anunciar que l’estratègia es presentaria a principis d’aquest 2022. De fet, va comentar que s’estava treballant conjuntament amb Comerç, Espai Públic, Mobilitat i es presentaria als agents econòmics i socials i a la resta de grups polítics del consistori.

En aquest escenari, Ballarín reconeix que la mesura és un compromís del govern, tot i que admet que en tractar-se d’una iniciativa trencadora i innovadora, també resulta complicada. "La nostra voluntat és que les empreses que venen de fora, arriben i tornen a marxar contribueixin a la ciutat". La regidora d’Hisenda preveu que la taxa Amazon acabarà convertint-se en un sistema normatiu que gestionarà alguna estructura municipal ja creada. "No constituirem cap nova empresa ni organisme". Durant la Comissió d’Economia i Hisenda, Ballarín va insinuar la possibilitat que podria integrar-se en el si de Barcelona Serveis Municipals (BSM).

Gestió política

Des d’ERC, força que va recollir la proposta al seu darrer programa electoral i que va pactar-la amb l’equip de govern, el seu regidor Jordi Castellana insta a desencallar la iniciativa, "ja que afecta companyies que fan un ús intensiu de l’espai públic en un moment d’emergència climàtica en què s’advoca per retirar la circulació de cotxes de la ciutat". Així, Castellana recorda que es tracta d’una de les primeres iniciatives del mandat, que encara no s’ha resolt. El regidor d’ERC incideix en què "la situació actual provoca una competència deslleial envers el comerç tradicional, que paga un IBI, mentre que altres companyies en queden exemptes".

Castellana assegura que el govern municipal sempre menciona que es troben treballant en el desenvolupament de la taxa Amazon, però estan cercant la fórmula jurídica per aplicar-la. Després de l’informe dels catedràtics universitaris, el representant d’ERC assenyala que s’ha estat gairebé un any sense notícies ni avenços significatius. "Únicament hi ha una proposta tècnica, que ara s’ha d’abordar políticament". Igual que l’equip de govern, Castellana conclou que jurídicament serà un debat complicat, ja que "l’actual model de fiscalitat està poc adaptat a la realitat municipal".



Des d’ERC es posa en qüestió que l’única opció per aplicar la taxa Amazon sigui gravar l’ocupació de l’espai públic i la creació d’àrees de càrrega i descàrrega específiques per aquest tipus de repartiment. Castellana precisa que la idea suposaria "una brutalitat de superfície ocupada". Des del punt de vista polític, lamenta que la proposta, endegada pels republicans i els socialistes fa gairebé tres anys, encara no s’hagi materialitzat. Tot i que el consistori apunta que s’ha reactivat el grup de treball entre Mobilitat i Hisenda per analitzar com es podria aplicar l’anomenada taxa Amazon, formacions com ERC expliquen que encara no en tenen constància.