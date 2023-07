Educació estudia mesures a un docent de Lleida per abusar sexualment d'una menor

El Departament d'Educació estudia aplicar mesures cautelars a un docent de l'Institut Màrius Torres de Lleida acusat d'haver abusat sexualment d'una menor. La consellera Anna Simó ha obert la porta a canviar la destinació d'aquest professor o a assignar-li unes altres funcions.

Els fets haurien succeït l'agost de 2020 quan l'home hauria fet tocaments a una exalumna de 17 anys. El passat 21 de juliol aquest docent va aconseguir una plaça fixa després de superar una convocatòria d'estabilització d'interins.

La membre de l'executiu ha recordat que hi ha un procés judicial obert i ha reivindicat que "el departament té aquesta potestat més enllà de la decisió del jutge". Simó ha explicat que des de fa un temps el Departament d'Educació "té una nova mirada sobre el que significa la violència als centres educatius i els presumptes abusos".

En una roda de premsa aquest dilluns, ha expressat el suport de la conselleria envers "tots els alumnes que hagin denunciat i hagin estat exposats a situacions de violència". En aquest sentit, ha anunciat que a principis de setembre es posarà en marxa un nou protocol d'atenció a les violències que s'està treballant amb tota la comunitat educativa.

Uns fets de fa tres anys

Els fets van succeir el 13 d'agost de 2020 quan aquest professor de Filosofia es va trobar amb una exalumna acompanyada d'una amiga i la seva germana pel centre de la ciutat. La menor va acceptar el regal d'uns llibres per part del professor, i l'endemà es va personar a casa del docent. La jove, confiada, va acceptar un massatge del seu professor, que li va acabar realitzant tocaments. Després del bloqueig inicial va aconseguir fugir de casa del seu exprofessor.

La jove va denunciar els fets i el docent va acabar canviant d'institut. El professor no ha estat apartat del sistema en no haver-hi una sentència ferma. Segons publica eldiario.es, quan es va fer públic el cas, una altra jove va declarar davant els Mossos haver passat per una situació similar amb el mateix professor anys enrere.

L'any passat, la fiscalia de Lleida va demanar 2,6 anys de presó per un delicte d'abus sexual, aixi com d'inhabilitació per qualsevol activitat amb menors mentre dura la condemna. També cinc anys de llibertat vigilada quan hagi passat aquesta condemna, i una indemnització de 3.000 euros pels danys morals causats.