Un monjo de Montserrat haurà d'anar a judici per un cas de pederàstia

Un monjo de Montserrat haurà d'anar a judici per pederàstia, després que la fiscalia de Manresa hagi tancat la instrucció del cas. Presumptament, hauria abusat sexualment del jove de 16 anys durant un cap de setmana del maig de 2019 en una cel·la del Monestir. És el primer cas de pederàstia a Montserrat que anirà a judici, ja que els altres dos que s'han conegut ja han prescrit.

El fiscal demana l'obertura del judici oral contra el religiós, una pena de cinc anys de presó i també que repari econòmicament la víctima amb 20.000 euros pel "dany moral" que li ha causat. Tanmateix, sol·licita decretar responsable civil subsidiari al Monestir de Montserrat.

Els fets que s'hauran de jutjar van tenir lloc el maig del 2019, quan l'acusat tenia 39 anys, tot i que la víctima no va denunciar-ho fins al 2021. I és que el fiscal assegura que els abusos que va patir per part del religiós van causar a la víctima un trastorn per "estrès posttraumàtic".

La víctima va entrar en contacte amb l'Abadia de Montserrat a través d'unes trobades que es deien Montserrat Jove i que es feien dos cops l'any, a través de les quals el jove va establir una relació amb l'acusat. Sempre segons el relat del ministeri fiscal, la relació entre tots dos va anar creixent fins progressivament. En l'època en què van passar els fets, la víctima el tenia com un "referent personal" i "guia espiritual", i li explicava els problemes que tenia en l'àmbit personal.

El religiós va convidar el jove a passar un cap de setmana a l'Abadia, entre el 3 i el 5 de maig, quan va pagar una habitació per al jove a les cel·les de Montserrat, segons detalla l'escrit. El jove va portar una ampolla de cava al monjo en agraïment per la seva invitació i l'acusat va proposar de beure-se-la entre tots dos, malgrat que el jove va dir-li que pràcticament mai havia begut alcohol i que mai s'havia emborratxat.

Després de beure's l'ampolla, l'acusat va proposar a l'acusat d'estirar-se al llit i va abusar sexualment d'ell. Sempre segons el relat del fiscal, la situació es va repetir durant dos dies, el 3 i 4 de maig.