Educació facilitarà el curs vinent 300.000 ordinadors als alumnes a partir de tercer d'ESO i 85.000 per a docents

El Departament d'Educació facilitarà el curs que ve 300.000 ordinadors portàtils a tots els alumnes de tercer i quart d'ESO, batxillerat i formació professional i 85.000 entre els docents. També garantirà 110.000 punts de connexió a internet als alumnes de qualsevol curs, també de primària, que no hi tinguin accés a casa. Són les actuacions més urgents del Pla d'Educació Digital de Catalunya, que estava previst fins el 2025 i que l'emergència de la Covid-19 ha accelerat.

El pla es preveu ara en tres anys i dels prop de 185 milions d'euros, 106 dels quals s'executaran el proper curs. "Ens garanteix que, si hi ha d'haver un altre confinament o aïllament d'un centre o municipi, puguem garantir la continuació de la tasca lectiva", ha afirmat aquest dimarts el conseller Josep Bargalló.

Educació també preveu adquirir fins a 85.000 ordinadors per facilitar-los al 100% dels docents en aquest cas dels centres públics, amb una inversió de 29 milions d'euros. "Els mestres i professors han estat els únics servidors públics que han hagut de fer teletreball amb mitjans propis. A tot Europa és molt evident que l'administració ha de facilitar les eines si el servidor públic ha de fer teletreball", ha reconegut el conseller en roda de premsa.



Preguntat pels periodistes sobre la preparació del proper curs i l'augment de contagis de coronavirus dels darrers dies, Bargalló ha reiterat que el Departament aposta per obrir totes les escoles el setembre de "la manera més segura possible", amb grups estables que funcionin com a "bombolles". El conseller ha subratllat que en la situació actual, tot i les restriccions en alguns territoris, obrir les escoles seria una via "factible".

Els centres amb sisena hora tindran més professorat

Bargalló ha aclarit que els centres que decideixin continuar amb la sisena hora el proper curs tindran "més professorat", mentre que els que decideixin no fer-la mantindran el personal que tenen. "Els centres de màxima complexitat i amb sobreràtios tindran el curs que ve professorat de reforç o personal d'atenció educativa de més", ha explicat. Els que tenien sisena hora i no la facin mantindran el professorat que tenien per a aquesta sisena hora i els que la facin, tindran personal de reforç. Per tant, la decisió de la sisena hora no ha d'anar lligada amb el professorat, sinó amb la reorganització d'espais i horaris", ha afegit.

En aquest sentit, el Col·lectiu d'Escoles contra la Segregació reclama que es mantingui la sisena hora lectiva a tots els centres d'alta complexitat. En un comunicat, lamenta que la crisi de la Covid-19 ha suposat una "autèntica gerra d'aigua freda" en les seves aspiracions i alerta que en alguns centres es pot passar "de l'emergència a la catàstrofe". Per això, s'oposa a l'eliminació de la sisena hora en cap d'aquests centres després de tenir constància que s'estan prenent aquestes decisions.