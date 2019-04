El candidat d'En Comú Podem per a les eleccions al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, ha proposat aquest dimecres la creació d'un Ministeri de Feminismes per impulsar les polítiques d'igualtat de gènere, entre elles una llei per "l'erradicació de les violències sexuals". Asens, durant una roda de premsa de l'Agència Efe, ha apostat per "feminitzar l'Estat" i situar "al centre" de l'agenda política les reivindicacions del moviment feminista.



Pels comuns, la creació d'aquest Ministeri de Feminismes representa una de les seves "prioritats" i, per això, en cas que després del 28-A Unides Podem i les seves confluències segellessin un pacte de Govern del PSOE, Asens ha assenyalat que li agradaria assumir aquesta nova cartera, des de l'"experiència" ja adquirida a la regidoria de feminismes del govern d'Ada Colau a Barcelona

L'objectiu, afirmen els comuns, és el de "bilndar el 'sí és sí'" al Codi Penal i deixar de diferenciar "abús i agressió", "una anomalia jurídica que ha provocat sentències injustes com les de La Manada". A més, també ha proposat "prohibir per llei la bretxa salarial" amb una llei d'igualtat retributiva que analitzarà les remuneracions i considerarà discriminació les escletxes salarials de més del 20%". "Les grans empreses hauran de fer auditories salarials i enfrontar-se a sancions si incompleixen la llei", ha explicat Asens.



Per la seva banda, la número 3 per Barcelona, Mar García Puig, ha reivindicat que el Govern de l’Estat ha d’estar a l’altura del consens del feminisme, “la força democràtica més potent per fer front al trio de Colón”, ha afirmat.



La proposta dels comuns arriba l'endemà que la candidata popular, Cayetana Álvarez de Toledo, protagonitzés un dels moments més tensos en un debat a sis a RTVE, quan va posar en dubte la defensa del consentiment del programa electoral del PSOE, fet que va provocar el rebuig de l'actual ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, la número dos d'Unides Podem, Irene Montero, i el número dos d'ERC, Gabriel Rufián.