En la primera roda de premsa que ha pogut donar en el darrer any i mig, Jordi Sànchez ha demanat el vot per a Junts per Catalunya a les eleccions estatals del 28 d'abril per tenir la màxima força i poder condicionar el Govern de Pedro Sánchez. L'objectiu fonamental seria treballar-hi conjuntament en una taula de diàleg per trobar una "solució política" al conflicte que viu Catalunya que, segons el seu parer, ha de passar per les "urnes" i, més concretament, per un "referèndum d'autodeterminació". Des de la presó de Soto del Real, on està tancat mentre es desenvolupa al Tribunal Suprem del judici al Procés, Sànchez ha protagonitzat una roda de premsa organitzada per l'agència Efe després de l'autorització que va rebre dimecres al vespre part de la Junta Electoral Central.



Tot i parlar en algun moment de la seva situació personal -"em presento a les eleccions amb el convenciment que sóc innocent. Res del que estem veient en el judici pot justificar una presó"-, el gruix del missatge que ha enviat el cap de llista al Congrés de JxCat és l'aposta pel referèndum com a via de solució al conflicte català. Una opció que no veu impossible en un Govern de Pedro Sánchez que dona per fet, si bé considera fonamental que la seva llista tingui la "màxima força" per poder "liderar" un diàleg encaminat a trobar una sortida a l'actual situació de "bloqueig".

"Algú que pretengui que la solució del que passa a Catalunya no passi per un referèndum s'equivoca totalment", ha manifestat Sànchez, que ha afirmat que "estem segurs que el referèndum formarà part de la solució. Estem convençuts que tard o d'hora el PSOE acceptarà el referèndum com a solució, perquè sinó suposarà condemnar-se a formar part del bloqueig o a obrir-se a governar amb la dreta i això serà una decisió personal de Pedro Sánchez". Per a ell, l'acceptació vindrà per "pragmatisme" i "sentit històric". En aquest sentit, ha tret importància a les declaracions dels darrers dies de dirigents socialistes negant qualsevol possibilitat a un referèndum: "En una campanya es diuen moltes coses que després el pragmatisme i la voluntat de negociar poden modificar".



Tot i no voler parlar de línies vermelles per donar suport a una investidura del líder socialista, l'expresident de l'ANC ha subratllat que el "referèndum ha de poder formar part de la taula de diàleg", si bé ha recalcat que no pensen donar un "xec en blanc" a Sánchez, sinó que li exigiran que es posi "mans a l'obra pe trobar una solució que passi per les urnes, pel referèndum" per poder convertir-se'n en un "soci estable".

"No podem acceptar un candidat que ens demani el suport i no vulgui acceptar les propostes de solució que posem damunt la taula", ha insistit Sànchez, que no ha volgut concretar dates sobre la hipotètica consulta. En aquest sentit, considera que el 28-A es determinarà qui "podrà seure a la taula a negociar" amb el PSOE i "amb quina força" i ha manifestat que a Catalunya votar socialista "pot obrir la porta a què Albert Rivera i Inés Arrimadas estiguin al govern" espanyol.



A diferència d'ERC, no ha defensant la necessitat d'un doble referèndum que també consulti sobre monarquia o República, perquè "la nostra agenda és l'1 d'octubre incorporava els dos mandats: república i exercici del dret a l'autodeterminació amb l'opció de crear un Estat sobirà i independent en el marc d'Europa", si bé ha afegit que celebraria "si a la resta de l'Estat hi ha un referèndum" sobre monarquia o República.

"El judici no pot acabar en res més que en l'absolució"



Convençut de la seva innocència, Sànchez ha afirmat que espera "ocupar el meu escó al Congrés", si bé ara mateix la fiscalia demana una condemna de 17 anys per a ell acusant-lo de rebel·lió. "Les nostres defenses han posat sobre la taula que aquest judici no pot acabar en res més que en absolució; ningú com jo vol la llibertat i recuperar la normalitat que em va ser robada, però la meva preocupació en aquests moments no és el meu indult, ni quines mesures podrà haver-hi si la sentència no és absolutòria, sinó com tindrem representada la nostra veu per poder seure a negociar amb Pedro Sánchez".



Finalment, en un missatge a ERC, no ha amagat que hauria preferit una "candidatura unitària" independentista el 28-A, si bé per a ell això "ja forma part del passat" i ara "l'important és saber com construirem aquests ponts d'unitat entre el sobiranisme". Ha rematat proclamant que "l'únic sentit de Junts per Catalunya és portar a la vida institucional el mandat de l'1 d'octubre", que fins ara no s'ha pogut complir per la repressió de l'Estat.