Si d'Esquerra depèn, en cap cas hi haurà un Govern "d'extrema dreta" a l'Estat després de les eleccions del 28 d'abril, si bé això no significa que els republicans es plantegin donar un "xec en blanc" a Pedro Sánchez. Així s'ha pronunciat el president i cap de llista d'ERC, Oriol Junqueras, en la roda de premsa que ha protagonitzat aquest divendres al matí des de la presó de Soto del Real. La compareixença, organitzada per l'Agència Catalana de Notícies (ACN) i que ha arribat l'endemà de la que va donar Jordi Sànchez des del mateix escenari, també ha servit perquè Junqueras demani el vot per aconseguir una "victòria clara" d'ERC a les urnes que, segons el seu parer, serviria per acostar els objectius polítics de bona part de la societat catalana: el referèndum d'autodeterminació i la República catalana.



Feia gairebé un any i mig que l'exvicepresident del Govern -empresonat des del 2 de novembre de 2017- no protagonitzava una roda de premsa, i sense perdre la loquacitat que el caracteritza ha deixat clar que un govern espanyol de PP, Ciutadans i Vox no aproparia l'independentisme al seu objectiu. "Ni acció ni per omissió facilitarem un govern d'extrema dreta", ha subratllat per afegir que "qualsevol demòcrata europeu té l'obligació d’intentar evitar que hi hagi governs d’extrema dreta". Ha evidenciat la disposició a negociar amb un possible Govern del PSOE encapçalat per Pedro Sánchez, si bé ha insistit en la idea de no fixar-hi determinades condicions prèvies: "No aplicarem cap línia vermella que es converteixi en un xec en blanc a l'extrema dreta ni estendrem un xec en blanc que es converteixi en una línia vermella per a les nostres aspiracions polítiques".



De les paraules de Junqueras s'entén que acordar un referèndum no serà condició sine qua non perquè ERC pugui avalar una investidura de Pedro Sánchez. Això sí, el líder de la formació independentista obtenir una victòria "clara" el 28-A serviria, precisament, per tenir més opcions de condicionar l'executiu espanyol i apropar-se a un referèndum que veu com a "inevitable". Per a ell, entre impedir un govern d'extrema dreta i regalar l'executiu de Sánchez hi ha "un espai fantàstic de diàleg" per trobar solucions a la qüestió catalana. En la línia amb l'estratègia de campanya del seu partit, Junqueras situa el 28-A com un duel a Catalunya entre Esquerra i PSC, els dos partits que segons totes les enquestes es disputen la victòria al Principat.



"Estem convençuts que el camí per arribar al referèndum és el diàleg, si algú creu que hi ha un camí millor doncs ja ens ho explicarà. El diàleg construeix les majories democràtiques que permeten concretar aquest objectiu democràtic", ha insistit. Junqueras no ha fixat un termini per aconseguir el referèndum que veu inevitable, perquè aquest serà "el que decideixin els ciutadans de Catalunya". "Si decideixen no votar mai opcions republicanes, doncs es desplaçarà cada cop més enllà. Els que vulguin escurçar el límit, tenen una opció fantàstica que és votar ERC", ha insistit.

"Si pot, el PSOE pactarà amb Cs"



A l'hora de situar el 28-A com, sobretot, un duel amb els socialistes, Junqueras ha afirmat que "el PSOE si pot pactarà amb Ciudadanos" i, "per tant, el millor a Catalunya és que ERC obtingui quants més vots millor. Tenim l'oportunitat que l'independentisme per primera vegada guanyi unes eleccions al Congrés. Seria una llàstima que guanyessin els que van donar suport al 155". En aquest sentit, ha afegit que "el punt de trobada" de resolució del conflicte "serà les majories democràtiques que decideixin els ciutadans de Catalunya". "A nosaltres ens agradaria que fos la República catalana, però si els catalans decideixen votar més al PSC el punt de trobada s'acostarà més al que planteja el PSC, el partit del 155, que vol pactar amb Ciutadans", ha insistit.



També ha defensat la seva innocència i ha recalcat que "convocar un referèndum no és delicte" i ha recalcat que tot i portar un any i mig a la presó i afrontar una petició de pena de 25 anys -per part de la Fiscalia- manté la mateixa posició: "Farem tot el que estigui al nostre abast per construir el referèndum i la República. La nostra voluntat deu ser molt alta quan em demanen 25 anys de presó i defenso el que he defensat sempre".