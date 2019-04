La repressió de l'independentisme és un dels grans esquers electorals que utilitza Ciutadans per intentar guanyar suport a les urnes. La formació neoliberal que presideix Albert Rivera ha presentat aquest dimarts el seu programa per als comicis estatals del 28 d'abril i el primer punt és prou explícit: aplicació immediata d'un nou 155 contra les institucions catalanes. La proposta s'inclou en el bloc "defensar la unitat d'Espanya i garantir la igualtat de drets de tots els ciutadans", en què Cs desgrana diverses idees encaminades, bàsicament, a augmentar la repressió a l'independentisme i en què condemna els líders del procés amb independència de la sentència que d'aquí uns mesos dicti el Tribunal Suprem.



En concret, en el primer punt Cs defensa un nou 155 "per assegurar el restabliment de la Constitució a Catalunya per garantir la convivència entre tots els catalans, així com el respecte a les lleis i les sentències judicials". En el segon punt, la formació de Rivera qualifica els fets de la tardor del 2017 de "cop d'estat" i aposta per "millorar els instruments per protegir els espanyols dels cop d'Estat en el segle XXI". Això passaria per "actualitzar el delicte de sedició i rebel·lió al Codi Penal i reforçarem els instruments de la Llei de Seguretat Nacional i de la Llei d'Estabilitat Pressupostària per assegurar que la tasca dels Mossos d'Esquadra respon a la defensa lleial de la Constitució i que no es destina ni un sol euro de diners públics a finançar cap activitat vinculada al procés separatista".

El següent punt, en clara al·lusió a l'expresident Carles Puigdemont, diu: "impedirem que els que es fuguin de la justícia pugin presentar-se a les eleccions i/o beneficiar-se dels diners de tots. (...) Amb Cs, els polítics fugats de la justícia perdran automàticament el seu càrrec". En una línia similar, però en el bloc dedicat a Europa, el punt 168 del programa assegura que "reformarem l'Euroordre perquè la lliure circulació de persones no pugui ser utilitzada pels qui fugen dels tribunals. El dret dels ciutadans europeus de moure's lliurement no pot ser aprofitat pels qui fugen de la justícia, com han fet els líders del procés fugats". Els de Rivera, però, obvien que la reforma de l'Euroordre no depèn del Govern espanyol, sinó de la Comissió Europea.

Assignatura sobre la Constitució

Altres mesures incloses al primer bloc del programa reforcen l'agenda uniformitzadora i ultranacionalista espanyola que propugna Cs. Així, per exemple, el partit assegurar que "garantirà que es pugui estudiar, treballar i retolar el teu negoci en espanyol a tota Espanya", per afegir que "és inadmissible que existeixin CCAA on les llengües s'utilitzin com a arma política per crear ciutadans de primera i de segona". Ara bé, ràpidament l'afirmació cau pel seu propi pes quan es proposa que el coneixement d'una llengua cooficial deixi de ser un requisit per accedir a una plaça de feina pública i es converteixi únicament en un mèrit. Com PP i Vox, les mesures de Cs suposen minoritzar la presència del català tant a l'escola com a l'administració.



Finalment, Cs també vol que hi hagi una assignatura sobre la Constitució espanyola, "troncal i avaluable" a "tota Espanya" i que es posi "fi a l'adoctrinament nacionalista a les escoles", reforçant l'"alta inspecció de l'Estat", per garantir que "l'ensenyament impartit a les aules i el contingut dels llibres de text a qualsevol lloc d'Espanya no siguin contraris a la llei i a la Constitució". Un cop més, el partit criminalitza el col·lectiu de docents.