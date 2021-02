La CUP millora substancialment la seva presència al Parlament de Catalunya i els Comuns perden un dels nou diputats que tenien.



L'independentisme anticapitalista reforça la seva capacitat de condicionar la investidura del nou president de la Generalitat. La famosa "clau", tants cops utilitzada en discursos de campanya, queda de nou en les seves mans, llevat que en les negociacions per formar govern es produeixin inesperats moviments d'altres forces que configurin nous escenaris d'aliances o pactes.

ERC i JxCat governaven amb 66 diputats, ara en tenen 65, mentre que la CUP ha passat de 4 a 9 i apareix d'aquesta manera com la força que ha fet crèixer la majoria independentista. La CUP, no obstant això, ha explicat reiteradament que no està disposada a afavorir la reproducció d'un acord de Govern similar al que existia fins ara.

"Grans consensos de país"

La seva candidata a la presidència de la Generalitat, Dolors Sabater, ha comparegut per anunciar que ja han parlat amb qui han pogut, ERC, Junts Per Catalunya i En Comú Podem, perquè creuen que no poden perdre "ni un minut" i han de veure "quin és el full de ruta de país" que tenen a partir d'ara.

La CUP, ha dit Sabater, fa un "emplaçament" a tots els grups polítics a comprometre's en "grans consensos de país", que segons ha remarcat inclouen l'exercici del dret d'autodeterminació, la necessitat d'un canvi social i económic al servei de la majoria i la voluntat de plantar cara al marc autonomista, que "priva de drets a la ciutadania, persegueix, empresona i exilia".



"Aquí no hi ha partidisme que valgui, sinó consciència de país", ha declarat, per fer front a problemes com el del canvi climàtic i aturar la repressió".

La CUP parla de l'obertura d'un nou cicle i de la necessitat d'un canvi, "un gir radical", perquè segons ha dit el número dos de la seva llista per Barcelona, Carles Riera, "fa massa temps que les catalanes i catalans veuen com les institucions no responen a les seves demandes".



En relació a la irrupció de l'extrema dreta Riera ha reclamat un "pacte antifeixista" perquè "l'anomalia" que representa VOX "duri el mínim temps possible".

"El Govern d'esquerres és possible", insisteixen els Comuns

Els representants de Catalunya en Comú Podem no han acollit amb massa disgust els seus resultats, perquè les enquestes els donaven una pèrdua més gran, però entre els seus simpatitzants no falta qui assenyala que en alguns barris i ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb molts habitants de classe treballadora, VOX ha tret més vots que ells, fins i tot a poblacions en les quals governen.



La seva candidata a la Presidència, Jéssica Albiach, ha expressat la seva satisfacció pels vuit escons obtinguts, "en un escenari de complexitat". "Molts volien que desapareguessim" i "aquí estem fortes, sòlides", "només ens queda eixamplar-nos", ha dit abans d'insistir en el seu propòsit de treballar en favor d'un "Govern d'esquerres". "És possible", "abans o després arribarà" ha assegurat Albiach. "Farem tot el que estigui en les nostres mans", ha afegit i ha anunciat que aquest mateix dilluns trucarà a Salvador Illa i Pere Aragonès per "seure tots tres a una taula".



La líder dels Comuns ha demanat a ERC i PSC que "deixin d'una vegada per totes els vetos" i ha fet un "prec": "Que ningú es presenti a la investidura sense els vots necessaris" per obtenir-la.