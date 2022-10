Elena compareixerà al Parlament per explicar els canvis als Mossos

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, compareixerà a petició pròpia al Parlament per donar explicacions sobre els canvis al cos de Mossos d'Esquadra. Aquest dilluns, i després de setmanes d'una tensió creixent, Elena va cessar el ja excomissari en cap, Josep Maria Estela, que havia criticat l'existència d'"ingerències polítiques" al cos. En el seu lloc ha situat el comissari Eduard Sallent.

Eduard Sallent ja és el nou comissari en cap

En roda de premsa després del Consell Executiu, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha reconegut que la situació no és "desitjable" però ha diferenciat entre "ingerències polítiques" i "lideratge polític" per part del conseller. "Lidera i marca estratègicament les polítiques de seguretat i el rumb del cos, i el conseller es rodeja de persones que han de ser de la màxima confiança", ha explicat. Plaja ha aclarit que en la reunió de Govern no s'ha tractat la qüestió.

La portaveu ha remarcat que el Departament d'Interior té "un projecte propi" que passa per la transformació i la feminització del cos i què està per sobre de les persones: "No hi ha ningú imprescindible". Tot i això, ha reconegut que hi ha marge de millora i que es pot fer autocrítica de la situació, que suposa el sisè canvi de comissari en cap en tan sols cinc anys.

No compareixerà Aragonès però sí que ho farà Elena, en comissió parlamentària, en una data encara per fixar però propera. Plaja no ha volgut apuntar escenaris futurs i s'ha limitat a dir que Sallent és el nou comissari en cap, sense comentar si ocupa el càrrec en funcions.

"Manca d'alineament amb un objectiu estratègic del Govern"

Plaja s'ha remès a les declaracions que ha fet aquest dimarts el director general de la Policia, Pere Ferrer, en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què ha dit que el motiu de la destitució han sigut "discrepàncies" entre els dos càrrecs. Concretament, Ferrer ha atribuït el relleu de Josep Maria Estela com a comissari en cap a una situació de "manca d'alineament amb un objectiu estratègic del Govern", el de la feminització del cos, tal com recull l'ACN.



Ferrer ha defensat la vàlua d'Eduard Sallent i ha assegurat que "no hi ha interinitat" en la seva nova tasca com a número u dels Mossos. Ferrer ha assegurat que la promoció de sis nous comissaris va ser el "punt d'inflexió" que va portar al relleu d'Estela, i no ha volgut entrar en el pols que va intentar fer el fins ara comissari en cap el passat mes de juny demanant la destitució d'Eduard Sallent com a membre de la prefectura amb l'argument que hi havia ingerències polítiques. El director general de la Policia ha negat que n'hi hagi i ha defensat que el cos de Mossos d'Esquadra sí que té una "orientació política".



"De converses en podem haver tingut moltes, aquesta pot haver estat una més", ha indicat Ferrer en demanar-li per aquest pols plantejat per Estela abans de l'estiu, però ha insistit que el punt de desacord ha estat ara, en el moment en què Estela "no es veu amb força per defensar davant de l'organització" la promoció de quatre comissàries i dos comissaris que havien obtingut la màxima puntuació en un informe tècnic que ell mateix va ajudar a elaborar.