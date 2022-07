Elena veu "molt probable" que les restriccions pel risc d'incendi s'allarguin més dies

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha afirmat que és "molt probable" que les restriccions que han entrat en vigor aquest divendres pel risc d'incendi s'allarguin més enllà de dimarts. Ara per ara, les mesures anunciades estan vigents fins a les 00 hores de dimarts però el conseller ha explicat a RAC1 que dilluns hi haurà una nova reunió i veu "molt possible" que es mantinguin perquè les prediccions no indiquen canvis a curt termini.

Elena ha demanat la màxima precaució a tota la ciutadania davant d'una situació "extrema". Entre d'altres, s'ha restringit l'accés a nou massissos i parcs naturals i s'han suspès activitats d'educació en el lleure com acampades en alguns municipis. En concret, els massissos i parcs naturals tancats són els del Montgrí, Cap de Creus, l'Albera, les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Baronia de Rialp, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac, mentre que les restriccions d'activitats com acampades o rutes esportives afecten 275 municipis d'un total de 20 comarques.

El cas de Montserrat

Anar a escalar per la muntanya de Montserrat o fer l'excursió fins a Sant Jeroni ja no és possible des d'aquest divendres i, com a mínim, fins a la mitjanit de dimarts. Quan en Sergi Andreu ha arribat aquest matí des de Cerdanyola amb la família s'ha topat amb la prohibició dels Agents Rurals per accedir al medi natural per l'elevat risc d'incendi. "Ens ha fet ràbia perquè hem vingut amb cotxe i ja ho teníem tot planejat", ha explicat el jove.

Precisament, l'especificitat de Montserrat, un lloc amb una gran afluència diària de persones que pot arribar als 3.000 visitants, ha obligat a prendre una decisió així. Segons els rurals, si es produís un incendi, la difícil orografia del terreny complicaria l'evacuació de tantes persones. L'entrada d'una massa d'aire càlida africana amb temperatures superiors als 40 graus a l'interior del país i humitats relatives per sota del 20% són la combinació perfecta perquè es pugui produir un incendi forestal.

La decisió dels Agents Rurals d'elevar el Pla Alfa al nivell 3 -el mapa de risc d'incendi que s'elabora diàriament- ha obligat a tancar l'accés a una de les muntanyes més emblemàtiques de Catalunya. Es tracta d'una situació poc freqüent, que l'any passat a Montserrat es va saldar amb el tancament del parc durant nou dies, quatre al juliol i cinc a l'agost.

L'inspector dels Agents Rurals, Josep Antoni Mur, ha alertat que qualsevol petita espurna, per accident o negligència, podria ser motiu d'inici "no només d'un incendi, sinó d'un gran incendi forestal". Sota condicions meteorològiques extremes, ha avisat Mur, "una burilla, l'ús d'una serra radial, soldadura o l'ús de maquinària agrícola pot ocasionar un foc que es propagui molt fàcilment".