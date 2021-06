Els allotjaments rurals reclamen al Govern que aposti per un canvi del model turístic a Catalunya

Les confederacions d'agroturisme de Catalunya –que agrupen 1.250 allotjaments rurals- han reclamat "valentia" al nou Govern perquè aposti per un canvi de model turístic després de la pandèmia, centrat en el turisme de proximitat i en evitar la concentració de visitants a la franja litoral. En un acte celebrat aquest dimecres al Col·legi de Periodistes, les diferents entitats han reivindicat la importància del turisme de proximitat i han defensat la seva promoció com "una estratègia de país" i no només "una sortida" en un context de crisi. Per altra banda, el sector ha mostrat el seu optimisme de cara a la campanya d'estiu, ja que preveu ocupacions superiors al 50% en bona part del territori.

Més de 1.250 allotjaments rurals reclamen un viratge cap a un turisme de proximitat

Durant l'acte d'aquest dimecres, el director de la revista Descobrir Catalunya i un dels impulsors de la campanya per donar suport al turisme de proximitat, Joan Morales, ha llençat un missatge al nou conseller d'Empresa i Treball Roger Torrent. "Ens cal un pla turístic de país per evitar la concentració de turistes a les franges litorals i perquè la gent de la resta del territori es pugui guanyar la vida de manera digna", ha defensat. Alhora, Morales ha reivindicat la necessitat que aquesta nova estratègia vagi acompanyada de polítiques de previsió i control d'accés en espais naturals per evitar les massificacions d'anys anteriors.



"Som conscients que amb una sola campanya no podrem capgirar el model, però pensem que és important anar prenent consciència que Catalunya és una destinació atractiva també pels catalans, i no només pels turistes internacionals", ha remarcat.

Optimisme de cara a l'estiu

Durant la presentació de la iniciativa, els responsables de les confederacions d'agroturisme també han donat a conèixer les previsions per aquest estiu. El president de la Confederació del Turisme Rural i l'Agroturisme de Catalunya (TURALCAT), Carles Barcons, assenyala que l'ocupació prevista als allotjaments adscrits a l'associació se situarà entre el 80% i el 90% durant els mesos de juliol i agost. De fet, segons una enquesta interna, un 82% dels allotjaments creuen que aquest estiu es podria igualar o fins i tot superar les xifres d'ocupació del 2019.



En la mateixa línia s'ha expressat la portaveu de la Confederació Catalana d'Agroturisme i Turisme Rural (CONCATUR), Conxa Jufresa. No obstant això, recorda que, arran de la pandèmia, els establiments han hagut de reduir la capacitat d'aforament i deixar més temps entre la sortida i l'entrada d'hostes.