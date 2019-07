Els Bombers de la Generalitat alerten que el risc d’incendi forestal continua molt alt

L’incendi de la Ribera d’Ebre del passat mes de juny va afectar 5.046,47 hectàrees. D’aquestes, 4.071 eren de vegetació forestal. Els Bombers de la Generalitat van trigar 3 dies a estabilitzar-lo i 12 a extingir-lo. En les darreres jornades, tot i no haver-hi cap front actiu de foc, els equips d’extinció van detectar nombroses represes, que van fer necessària la participació dels mitjans aeris. Una ratxa de vent hauria pogut atiar les brases i revifar les flames. Una dada força significativa: en aquest incendi, els Bombers van arribar a treballar en focus secundaris generats a 5 quilòmetres del front de foc.



En poques paraules, Catalunya ha viscut un gran incendi forestal quan tan sols feia 5 dies que havia començat l’estiu. De fet, el passat 10 de juny, quan enfilava el final de la primavera, ja vam tenir el primer avís important d’allò que ens esperaria a l’estiu: al Perelló, un altre incendi va cremar 233,42 Ha. Amb prou penes hem consumit un terç de l’estiu i ja hem viscut tres episodis de calor intensa. Les altes temperatures deshidraten la vegetació i la fan molt vulnerable. Venim d’un hivern llarg, càlid i sec amb una campanya forestal hivernal molt activa. En aquest sentit, cal destacar que al mes de gener els Bombers van haver de treballar en un incendi forestal a Arties, a la Val d’Aran, que va cremar 240 hectàrees, i el mes de febrer, a Sort, on en cremaven 12.



Tot això significa que ara ja no cal esperar als mesos d’estiu per identificar períodes d’alt risc d’incendi forestal. Amb el pas dels anys, hem constatat la seva desestacionalització. Les campanyes forestals cada cop són més llargues i el canvi climàtic i l’abandonament de les terres conreades contribueixen al fet que ara siguin més intenses.

Canvi climàtic

Un mes després d’haver començat la campanya forestal d’enguany, el passat dia 15 de juny, els Bombers de la Generalitat hem treballat en 1.305 incendis de vegetació. Cal tenir en compte que l’any passat, durant la Campanya Forestal d’estiu (entre el 15 de juny i el 15 de setembre), els Bombers de la Generalitat van treballar en 1.761 incendis de vegetació. En general, però, 2018 va ser un any força humit fins al mes de setembre; una situació ben diferent de la d’enguany: segons el servei europeu Copernicus, aquest passat mes de juny va ser el més calorós registrat mai en tot el planeta. Un cop més, el canvi climàtic. Les pluges d’aquests darrers dies, concedeixen una treva al risc, però s’ha de remarcar que no ha plogut arreu del país; el risc continua alt a l’Empordà i a les Terres de l’Ebre, i encara queden dos mesos d’estiu.

Els Bombers de la Generalitat treballen amb un sistema de xarxa; és a dir, tal com ha passat en el darrer incendi de la Ribera d’Ebre, una emergència greu en qualsevol punt del país pot mobilitzar recursos de totes les Regions en què estan repartits, territorialment, els efectius del Cos. Per això, en els petits incendis de vegetació en què els Bombers han anat treballant aquests dies d’intensa calor, l’estratègia adoptada ha estat la de l’atac contundent. És a dir: destinar-hi una dotació important de recursos, tant humans com de vehicles i mitjans aeris, per aconseguir controlar al més aviat possible l’incendi. D’aquesta manera, es redueix el risc que significaria haver de treballar simultàniament en un altre incendi de vegetació.

El dispositiu habitual dels Bombers de la Generalitat es reforça cada any amb l’arribada de l’estiu. Així, enguany, a Catalunya hi ha més de 5.000 persones treballant la lluita contra els incendis forestals, però també en tota mena d’emergències que es van produint. Els comandaments del Cos analitzen cada dia els factors de risc, conjuntament amb els altres agents implicats en la lluita contra el foc. En aquestes reunions operatives, els Bombers planifiquem les rutes aèries de vigilància, que també es fan després d’una tempesta elèctrica, per inspeccionar possibles incendis generats per la caiguda d’un llamp.

Però si la feina que es fa els mesos de major risc d’incendi forestal és important, no ho és menys la que fa el Cos de Bombers fora d’aquesta temporada: les cremes de gestió ajuden a eliminar sotabosc, que al cap i a la fi és el que alimenta el foc durant un incendi.



La col·laboració ciutadana és molt important en la lluita contra els incendis forestals. Si feu activitats a prop del bosc, tingueu cura de l'entorn. I si veieu un indici de foc o una columna de fum, truqueu al telèfon únic d’emergències 112, que és gratuït i està operatiu les 24 hores del dia.