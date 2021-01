El Govern espanyol vincula a un consens entre les comunitats modificar l'estat d'alarma per avançar el toc de queda

El Govern deixa a la teulada de les comunitats autònomes la possibilitat de modificar el decret de l'estat d'alarma, recollint part de les peticions que ha formulat aquests dies i l'ampliació de l'horari del toc de queda, en funció que hi hagi un acord àmpliament majoritari al Consell Interterritorial de Salut d'aquest dimecres.

Si existeix aquest ampli consens, en funció de les mesures que s'han d'adoptar, no es descarta la celebració d'un Consell de Ministres extraordinari aquesta mateixa setmana per modificar l'actual decret de l'estat d'alarma i recollir les peticions autonòmiques, tant per ampliar l'horari del toc de queda, com en altres qüestions que puguin ser consensuades.

La portaveu de Govern espanyol, María Jesús Montero, així ho va expressar en la roda de premsa d'aquest dimarts, donant a entendre que l'Executiu estatal encara no té una postura tancada sobre aquest assumpte, i que vol abans "escoltar el sentir" de totes les comunitats autònomes.

Montero va explicar que cal tenir en compte molts factors abans d'"il·luminar noves decisions" i també va advocar perquè les comunitats esgotin totes les mesures que encara tenen al seu abast, abans de fer nous passos.



El que és segur és que el Govern estatal no advocarà per un confinament domiciliari similar al de març, i no sembla probable que aquesta possibilitat es contempli parcialment en una possible modificació de l'estat d'alarma, com demanen alguns territoris.

Implicar el PP

Si hi hagués un ampli consens en el Consell Interterritorial de Salut per modificar l'estat d'alarma, això obligaria a aprovar un nou decret al Consell de Ministres que entraria en vigor de manera immediata, però si es vol que les noves mesures durin més de 15 dies aquesta modificació hauria de tornar a ser aprovada al Congrés dels Diputats.

En aquest sentit, l'Executiu espanyol podria aprovar aquesta modificació del decret per només 15 dies o, pel contari, traslladar la responsabilitat al Partit Popular i buscar una pròrroga major sempre que la formació de Pablo Casado li garanteixi el seu suport a la Cambra Baixa.

Fonts de l'Executiu van apuntar que no té sentit que, majoritàriament, siguin les comunitats de PP les que han plantejat la modificació del toc de queda, i que el seu partit s'oposi al fet que s'emporti a la pràctica en el Congrés.



Per això, en funció de la receptivitat que hi hagi al Consell Interterritorial de Salut i les garanties de suport que tingui el Govern al Congrés, es prendrà una decisió, però intentant evitar un nou enfrontament amb els populars o que torni a estar en joc la majoria necessària per tirar endavant la modificació del decret.

No obstant això, a l'Executiu hi ha consciència que la majoria de les comunitats autònomes volen modificacions del decret de l'estat d'alarma, i hi ha voluntat per arribar a un consens i que s'incorporin gran part de les propostes que s'han llançat aquesta setmana.



En aquest sentit, si es va a una modificació del decret de l'estat d'alarma, es podrien incloure també noves pautes entorn de la normativa sobre vacunacions o altres aspectes que van quedar sense precisar quan es va aprovar l'estat d'alarma fins al 9 de maig. El que sí que van assegurar fonts de l'Executiu és que en cap cas la modificació contemplaria una ampliació del termini fixat en el decret.