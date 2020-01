Els Bombers rebaixaran el nivell d'emergència a la petroquímica aquesta tarda

El cos de Bombers espera rebaixar el nivell del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, l'anomenat PlaSEQCAT, "d'estat d'emergència" a "estat d'alerta", després de l'incendi a la fàbrica IQOXE. Així ho ha anunciat el delegat del Govern a Tarragona, Òscar Pérez, des de La Canonja, el municipi on es troba la fàbrica incendiada: "S'estan començant a traslladar les tanquetes plenes d'òxid de propilè que s'han retirat de la fàbrica. Ja s'ha buidat més de la meitat de la cisterna. Segons els Bombers, ara per ara s'està fent el traspassament del quart dipòsit i encara en quedarien dos més.



Aquests recipients amb l'element químic rebaixat amb líquid refrigerant està sent transportat dins una cisterna "per carretera", ja que no requereix cap transport especial. Un cop els bombers retirin tot l'òxid de propilè, previsiblement aquest tarda, donaran per finalitzada l'actuació sobre els possibles riscos després de l'explosió, i passarà a ser responsabilitat de la fàbrica abordar els desperfectes de la planta.

Escorcolls a diverses seus d'IQOXE

En paral·lel a les actuacions dels cossos de seguretat, les investigacions judicials per esclarir què va passar a la planta d'IQOXE segueixen el seu curs. Aquest divendres al matí, els Mossos d'Esquadra han escorcollat dues seus relacionades amb l'empresa en el marc de la investigació oberta pel jutjat d'instrucció 1 de Tarragona.



L'escorcoll s'ha produït a la factoria de la companyia, la seu de l'empresa Plastiverd al Prat de Llobregat, part de la mateixa corporació que IQOXE, el Grup Industrial Cristian Lay. Els Mossos han demanat documentació i han fet preguntes a alguns treballadors. La causa, de moment, es troba sota secret de sumari.



Aquest dijous, el conseller de Treball de la Generalitat, Chakir El Homrani, va revelar que l'empresa havia rebut quatre sancions amb multes entre els 2.000 i els 8.000 euros per les condicions de treball i incompliments en matèria de salut i seguretat. Després de l'accident, Inspecció del Treball ha obert dos expedients més per investigar les causes de l'incendi, que va provocar tres morts i set ferits.



Els sindicats, a més, assenyalen que ja havien denunciat deficiències diverses relacionades amb les condicions de treball. Segons fonts de l'ANC, en cas que es demostrin aquestes negligències, es podria imputar un delicte d'homicidi imprudent a l'empresa.