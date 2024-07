Els cartells que feien mofa de l'Alzheimer de Pasqual Maragall van sortir de les files d'ERC

Els cartells que feien mofa de l'Alzheimer de Pasqual Maragall i que van aparèixer penjats a diverses seus d'ERC de Barcelona durant la precampanya de les eleccions municipals del 2023 van sortir de les mateixes files d'Esquerra Republicana, segons ha publicat en exclusiva aquest dilluns el diari Ara.

Als cartells s'hi podia llegir la frase "Fora l'Alzheimer de Barcelona" i hi havia impreses les cares de l'expresident socialista i del seu germà, Ernest Maragall, que es presentava aleshores com a candidat republicà a l'alcaldia de la capital catalana.

Segons l'Ara, un militant d'ERC de l'Anoia va demanar a tres joves d'Igualada que pengessin els polèmics cartells i va presentar les factures als responsables de comunicació del partit. Aquests, al seu torn, les van enviar a l'empresa Relevance perquè les pagués. Es tracta d'una companyia de màrqueting digital que, des de fa vuit anys, col·labora en les campanyes electorals del partit republicà.



D'acord amb el relat dels fets, els cartells es van penjar el 8 de març de 2023 i no va ser fins dos mesos més tard, el 5 de maig, que els Mossos d'Esquadra van identificar els tres joves, arran una denúncia d'Ernest Maragall, i els van començar a investigar com a presumptes autors d'un delicte d'odi. Segons el rotatiu, fa només unes setmanes que el jutge ha acabat arxivant el cas descartant-lo com a penal, però "constant que podia tenir una autoria política".



Alguns dirigents d'ERC van tapar el cas i no van avisar Ernest Maragall fins al cap de deu mesos, quan va retirar la denúncia. La investigació de l'Ara revela que hi hauria hagut una "estructura paral·lela" que "ha anat funcionant els últims anys a l'ombra d'Esquerra".

ERC es disculpa amb Maragall i obre un "procediment intern"

Davant l'esclat de la polèmica, la portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha demanat disculpes a Ernest Maragall i a totes les persones que pateixen Alzheimer i els seus familiars. A més, ha explicat que han obert un "procediment intern" per aclarir aquesta "mala praxi".

Sans ha defensat que aquesta persona hauria actuat pel seu compte i que no va rebre ordres de la direcció per dur a terme aquesta acció. Tanmateix, sí que ha explicat que Oriol Junqueras i Marta Rovira en van tenir coneixement a posteriori quan l'autor ―que no s'ha aclarit si era un militant o només d'una persona que treballava per ells― ho va confessar al partit, després que Maragall interposés una denuncia.

L'alcaldable va acabar retirant-la, però, segons la portaveu republicana, no va ser perquè la formació l'animés a fer-ho. De fet, ha insistit que el partit el va animar a denunciar des del primer moment.

En roda de premsa, Sans ha afirmat que l'actuació d'aquesta persona contra Maragall "ha vulnerat el codi ètic i és contrària als valors republicans" i ha garantit que el partit anirà "fins al final".