Els casos de bronquiolitis, covid i grip continuen a l'alça a Catalunya

Les malalties respiratòries -la bronquiolitis, la covid i la grip- omplen les sales d'urgències dels hospitals catalans, i ho continuaran fent els pròxims dies, ja que els casos segueixen a l'alça a Catalunya.



En el període entre el 21 i el 27 de novembre, el Departament de Salut ha declarat 1.784 diagnòstics de bronquiolitis, 244 més que els que van registrar la setmana passada. Tot i això, la pujada és inferior a la de fa set dies, quan es van diagnosticar 406 persones. La majoria d'afectats per aquesta malaltia respiratòria són menors d'un any (1.110). En total, 1.677 casos són d'infants de 0 a 4 anys i 21 de 5 a 14, unes xifres molt superiors a les de la temporada 2021-2022 (905 casos).

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, preveu arribar a finals d'aquesta setmana al pic de casos de bronquiolitis infantil, segons va explicar el dilluns en una entrevista al canal 3/24.

Pugen els ingressats per covid

La bronquiolitis no és la única malaltia respiratòria que preocupa a Salut. Pel que fa al coronavirus, entre el 21 i el 27 de novembre, van ingressar 86 persones per covid. La xifra d'hospitalitzats s'eleva a 761. D'altra banda, hi ha 27 persones a les Unitats de Cures Intensives (UCI), tres més en relació amb les dades de la setmana passada. A més, han mort 10 persones, nou dels quals majors de 80 anys. Amb aquestes magnituds, la taxa de casos per 100.000 habitants és de 122.

Més de 3.000 casos de grip

Per últim, el Departament de Salut ha registrat 3.047 casos de grip entre el 21 i el 27 de novembre, quan la setmana anterior van ser 2.185. La majoria d'aquests diagnostics es donen en persones d'entre 11 a 44 anys (1.098), seguits dels de 5 a 14 (898) i dels de 45 a 59 (519). Entre els menors de 4 anys s'han diagnosticat 312 casos de grip.

En comparació amb temporades anteriors, els diagnòstics de grip també estan per sobre que l'any passat. Salut preveu arribar al pic de casos de la grip al voltant de Nadal.