Els centres educatius públics impartiran classes optatives de religió islàmica aquest curs en un pla pilot

El Departament d'Educació impulsarà aquest any un pla pilot per impartir religió islàmica als centres educatius públics de Catalunya. La resolució s'ha publicat aquest dimecres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i preveu que l'experiència s'apliqui aquest curs al Consorci d'Educació de Barcelona i als Serveis Territorials d'Educació al Baix Llobregat, Girona i Tarragona. Cada àrea educativa disposarà d'una persona docent per atendre centres de primària i de secundària, en funció de les peticions d'assistència a la matèria de Religió Islàmica que hagin formalitzat els tutors legals dels alumnes en la matrícula del curs escolar 2020-2021.

La impartició de religió islàmica funcionarà d'igual manera que la de religió catòlica, que s'exerceix a mode d'assignatura optativa per a aquells alumnes que la demanen. El pla pilot preveu que la matèria Religió Islàmica s'imparteixi preferentment en el primer curs de l'educació primària i a primer de l'ESO, i segons especifica el DOGC, un cop atesa aquesta preferència, si el professorat que imparteix la matèria té horari disponible, es podrà impartir en altres cursos.

Fonts del Departament d'Educació han explicat a l'ACN que, de moment, la previsió s'estén fins al programa pilot. Han especificat que a hores d'ara no hi ha res sobre possibles implantacions futures en més àmbits territorials o sobre la consolidació de la matèria com a assignatura optativa del currículum oficial.



Pel que fa al professorat, la resolució signada pel conseller d'Educació, Josep Bargalló, que publica avui el DOGC estableix que correspon a la Comissió Islàmica d'Espanya designar els perfils que consideri oportuns. Des d'Educació s'afegeix que és el mateix criteri que s'aplica per al professorat de la religió catòlica, en la dessignació dels quals intervé la Conferència Episcopal Espanyola.