Els centres sanitaris hauran de tenir un pla de gestió lingüística per atendre els usuaris en la llengua que vulguin

Els centres sanitaris públics s'hauran de dotar d'un pla de gestió lingüística per atendre els usuaris en la llengua que triïn. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha aprovat una instrucció amb l'objectiu de preservar els drets lingüístics de la ciutadania en aquests equipaments. Per acompanyar els centres a desplegar i complir la instrucció, es contractaran dotze professionals.

En concret, el text recull que els ciutadans tenen dret a ser atesos en la llengua oficial que escullin. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) i els seus professionals han de "garantir sempre" l'ús lingüístic que salvaguardi millor la seva salut, sempre segons la instrucció.

També assenyala que correspon a l'administració facilitar els mitjans i les condicions per capacitar el personal que temporalment no disposi dels coneixements lingüístics necessaris per atendre els usuaris en la llengua oficial que vulguin. Les entitats proveïdores, i en darrer terme el Departament, hauran de fer un seguiment de l'aplicació d'aquestes directrius, i n'avaluaran cada any el compliment.

En concret, el pla ha de preveure un diagnòstic de la situació lingüística del centre, els objectius a assolir, així com la formació lingüística necessària per al personal del centre i mesures per fomentar l'ús del català. També recollirà mesures de seguiment, així com un sistema de gestió de les queixes en matèria lingüística i de les accions correctores adoptades.

Determinant per la seguretat dels pacients

Tot plegat respon al convenciment del Departament que la bona comunicació i la capacitat d'entendre i d'establir una connexió completa i empàtica amb la ciutadania és un component "fonamental" de l'atenció sanitària. També una de les garanties de la seva qualitat, així com determinant de la seguretat dels pacients.

A més, garantir una atenció prestada en la llengua dels pacients s'associa de manera directa a promoure les condicions requerides per millorar els indicadors de salut, afegeix el Departament. El Govern també va anunciar que oferirà cursos gratuïts perquè els sanitaris del sistema de salut pública aprenguin català.